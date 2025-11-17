前方有殭屍… 「惡靈古堡」取景 布拉格成恐怖片熱點

布拉格成為歐洲版的「哥德式好萊塢」。圖為「凡赫辛」劇照。(取材自IMDb)

近期走在捷克首都布拉格8區的卡林區（Karlín）街頭，可能會看到警戒標誌：「前方有殭屍、槍戰與飛車追逐」。這並非萬聖節 噱頭，而是「惡靈古堡」（Resident Evil）劇組正在拍攝。

多部國際知名影視作品選擇在布拉格取景，從經典的「吸血鬼：諾斯費拉圖」（Nosferatu）與「銀翼殺手2099」（Blade Runner 2099），到近期正在拍攝的「惡靈古堡」新作，布拉格獨特的歷史氛圍、詭譎氣息，與中世紀街巷和後工業風格建築，使其成全球恐怖電影熱門取景地，因而被稱作歐洲版「哥德式好萊塢 」。

中央社引述捷克媒體Expats.cz報導，捷克視聽基金（TheCzech Audiovisual Fund）為「惡靈古堡」提供近1.91億克朗（約916.8萬美元）的補助，以延續「吸血鬼：諾斯費拉圖」與「銀翼殺手 2099」等片在布拉格拍攝的潮流。

近期「惡靈古堡」的劇組在卡林區Negrelli高架橋下拍攝，將這裡化身為虛構的「浣熊市」（RaccoonCity）。這座擁有中世紀街巷與後工業風格建築的城市，近年再次成為國際電影導演心中的「歐洲電影戰場」。

The Prague Reporter創辦人皮羅茨基（JasonPirodsky）指出：「卡林這個區域近年重建，既現代又保留歷史質感，很容易被設定成世界上任何城市。」巧合的是，「刀鋒戰士2」當年也在相同地點取景。

在布拉格拍攝電影的風潮可追溯至20年前。墨西哥 導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）因「刀鋒戰士2」（Blade II）而愛上布拉格，之後回到這裡拍攝「地獄怪客」（Hellboy），將城市獨特的陰鬱氛圍推上全球銀幕。電影專家表示：「他利用布拉格的歷史感與詭譎氣息，賦予作品更深的想像力。」

在「地獄怪客」中，維特科夫紀念館（VítkovMonument）被改造成「超自然研究防衛局」總部；捷克交通部大樓與奧爾尚公墓（Olšanský Cemetery）也入鏡，讓觀眾對城市產生神秘熟悉感。

自那時起，「凡赫辛」（Van Helsing）、「異形戰場」（Alien vs. Predator）等片相繼選擇在捷克取景，布拉格成為歐洲版的「哥德式好萊塢」。

除了外觀吸引導演，捷克的製片政策更具競爭力。「惡靈古堡」新作導演克雷格（Zach Cregger）提到：「捷克的場景很酷，而且有25%至35%的現金回扣制度。」這使布拉格不僅擁有戲劇化的外觀，更具「成本效益」，在全球製片預算緊縮的年代，這是決定性優勢。

捷克的恐怖美學並非是全然從外界輸入。1960年代的捷克電影新浪潮時期，捷克導演拍攝的「焚屍人」（The Cremator）與「女巫之錘」（Witch's Hammer）便揭示人性與極權的黑暗。皮羅茨基分析：「這些作品不僅描繪歷史暴力，更象徵對蘇聯體制的批判。」捷克對「恐怖」的掌握，不只在畫面，而在於對歷史創傷的藝術性反思。

布拉格散發「可被拍成電影」的神祕氣質，20年過去，從「歐洲取景替身」轉變為「電影的靈魂角色」。殭屍與吸血鬼只是電影幻象，布拉格的黑暗魅力已成為現實中的亮眼品牌。