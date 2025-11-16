才遇襲被捕取消巡演…59歲歌手陶德史奈德 肺炎惡化驟逝

美國鄉村歌手陶德史奈德驚傳病逝。(美聯社)

知名鄉村歌手陶德史耐德(Todd Snider)因為在猶他州遭受攻擊受傷，被迫取消巡迴演唱會，不料突然傳出身故消息，得年59歲，讓歌迷不勝唏噓。

根據美聯社報導，史耐德所屬唱片公司15日發布聲明證實，這位知名歌手已於本月14日去世：「我們該如何為那位總能用最精確詞句，提煉世間萬物本質的人尋找言語？他的創作既犀利又幽默，總能在韻律之間帶來如老友般的親切感。」

家屬稍早也證實史耐德因呼吸困難送醫，在田納西州 亨德森維爾(Hendersonville)當地醫院診斷罹患「步行性肺炎」（walking pneumonia，俗稱會走路的肺炎）後，因病情惡化，轉移至其他醫院搶救，可惜還是回天乏術。

根據經紀團隊本月3日發表聲明，史耐德在鹽湖城(Salt Lake)遭遇暴力襲擊，被迫取消新專輯「High, Lonesome and Then Some」巡演，同時鹽湖城論壇報(Salt Lake Tribune)報導指出，史耐德原本拒絕離開醫院，之後返回醫院威脅工作人員，一度遭到警方逮捕。

出生於奧勒岡州的史耐德在德州 聖馬科斯(San Marcos)磨練音樂技藝，隨後移居納許維爾(Nashville)，活躍歌壇近30年，作品融合民謠、搖滾與鄉村元素，美聯社樂評形容他是「帶著瘋癲氣質的民謠歌手」、「太空 感十足的迷幻吟遊者」。

史耐德深受克里斯克里斯多佛森(Kris Kristofferson)、蓋伊克拉克(Guy Clark)與約翰普萊恩(John Prine)等音樂人影響並受其提攜，其作品亦被湯姆瓊斯(Tom Jones)等知名歌手翻唱，與鄉村傳奇女歌手蘿瑞塔琳(Loretta Lynn)共同創作歌曲，收錄於後者2016年專輯「Full Circle」。

唱片公司聲明強調：「他的歌曲充滿溫柔與敏感，教會許多人以不同角度看世界，他每天早晨起床便開始寫作，努力在唱片架上的那些詞曲巨匠之間找到自己的位置，那些巨匠曾接納他、支持他，而他也孜孜不倦地向他們學習。」