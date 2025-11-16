我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

才遇襲被捕取消巡演…59歲歌手陶德史奈德 肺炎惡化驟逝

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國鄉村歌手陶德史奈德驚傳病逝。(美聯社)
美國鄉村歌手陶德史奈德驚傳病逝。(美聯社)

知名鄉村歌手陶德史耐德(Todd Snider)因為在猶他州遭受攻擊受傷，被迫取消巡迴演唱會，不料突然傳出身故消息，得年59歲，讓歌迷不勝唏噓。

根據美聯社報導，史耐德所屬唱片公司15日發布聲明證實，這位知名歌手已於本月14日去世：「我們該如何為那位總能用最精確詞句，提煉世間萬物本質的人尋找言語？他的創作既犀利又幽默，總能在韻律之間帶來如老友般的親切感。」

家屬稍早也證實史耐德因呼吸困難送醫，在田納西州亨德森維爾(Hendersonville)當地醫院診斷罹患「步行性肺炎」（walking pneumonia，俗稱會走路的肺炎）後，因病情惡化，轉移至其他醫院搶救，可惜還是回天乏術。

根據經紀團隊本月3日發表聲明，史耐德在鹽湖城(Salt Lake)遭遇暴力襲擊，被迫取消新專輯「High, Lonesome and Then Some」巡演，同時鹽湖城論壇報(Salt Lake Tribune)報導指出，史耐德原本拒絕離開醫院，之後返回醫院威脅工作人員，一度遭到警方逮捕。

出生於奧勒岡州的史耐德在德州聖馬科斯(San Marcos)磨練音樂技藝，隨後移居納許維爾(Nashville)，活躍歌壇近30年，作品融合民謠、搖滾與鄉村元素，美聯社樂評形容他是「帶著瘋癲氣質的民謠歌手」、「太空感十足的迷幻吟遊者」。

史耐德深受克里斯克里斯多佛森(Kris Kristofferson)、蓋伊克拉克(Guy Clark)與約翰普萊恩(John Prine)等音樂人影響並受其提攜，其作品亦被湯姆瓊斯(Tom Jones)等知名歌手翻唱，與鄉村傳奇女歌手蘿瑞塔琳(Loretta Lynn)共同創作歌曲，收錄於後者2016年專輯「Full Circle」。

唱片公司聲明強調：「他的歌曲充滿溫柔與敏感，教會許多人以不同角度看世界，他每天早晨起床便開始寫作，努力在唱片架上的那些詞曲巨匠之間找到自己的位置，那些巨匠曾接納他、支持他，而他也孜孜不倦地向他們學習。」

田納西州 太空 德州

上一則

神預言？ 劉曉慶24年前就批王家衛過時、落伍

下一則

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

延伸閱讀

鄉村歌手陶德史奈德59歲驟逝 呼吸困難急救數小時不治

鄉村歌手陶德史奈德59歲驟逝 呼吸困難急救數小時不治
ICE抓人用新招 多綠卡面試者被捕

ICE抓人用新招 多綠卡面試者被捕
「牛頭帆」馮淬帆驟逝已火化 遺願長眠金門

「牛頭帆」馮淬帆驟逝已火化 遺願長眠金門
「美國轉捩點」柏克萊加大活動爆衝突 4人被捕 司法部下令調查

「美國轉捩點」柏克萊加大活動爆衝突 4人被捕 司法部下令調查

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英