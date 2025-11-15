我的頻道

什麼時候該換冬季胎？參考「77法則」簡單又安全

教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

鄉村歌手陶德史奈德59歲驟逝 呼吸困難急救數小時不治

記者陳穎／即時報導
美國鄉村歌手陶德史奈德病逝。(美聯社)
美國鄉村歌手陶德史奈德病逝。(美聯社)

美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Snider）於美國時間周六離世，享年59歲。他的唱片公司 Aimless Records 已正式對外證實噩耗。

令人心碎的是，就在他過世前數小時，家屬才剛透露史奈德因呼吸困難送醫，確認罹患「步行性肺炎」（walking pneumonia），並被轉院接受治療，家人也向粉絲請求祝福與祈禱。Aimless Records 稍早在臉書發布長文悼念：「我們心碎地宣布我們的創辦人、民謠英雄、世界的詩人、突變部副總裁、最會說故事的陶德・丹尼爾・史奈德離開了這個世界。」並形容他是「總能用最精準的字句、最幽默又犀利的語言，道出生活本質的音樂人」。

唱片公司也呼籲歌迷播放他的音樂，「大聲到能吵醒鄰居，或至少大聲到喚醒你自己」。史奈德的家屬與友人前一天才表示，他的病情「相當複雜」，因呼吸問題被送往田納西州亨德森維爾的醫院，醫療團隊與親友一直在他身旁全力搶救，最後仍回天乏術。

▲ 影片來源：YouTube@OfficialToddSnider（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

陶德 田納西州

聲音、口音變了？ 李連杰「回春太多」被疑是「複製人」

