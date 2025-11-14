亞莉安娜遭狂粉襲擊 怪男闖「魔法壞女巫2」首映勾肩…還高調炫耀

我的頻道

記者廖福生／即時報導
亞莉安娜接棒演出「魔法壞女巫：第二部」。(圖／UIP提供)
電影「魔法壞女巫：第二章」（Wicked: For Good）周四於新加坡舉行首映，主演陣容亞莉安娜（Ariana Grande）、Cynthia Erivo與楊紫瓊一起登上紅毯。不料途中一名男子竟衝上前，與亞莉安娜勾肩搭背，而事後經查該男子為瘋狂追星的慣犯。

當時亞莉安娜正在為影迷簽名，突然一名男子突然跨過圍欄衝向亞莉安娜，並對其勾肩搭背，亞莉安娜第一時間反應不及，身旁的楊紫瓊則一臉錯愕。而Cynthia Erivo第一個趕到亞莉安娜身邊將男子推開，之後多名保全才立刻上前將男子與亞莉安娜隔開。

亞莉安娜被突然其來的舉動嚇到不知所措，即使男子已被帶走但仍驚魂未定，雙手按著胸口大口吸氣穩定情緒，身旁的楊紫瓊也趕緊摸頭安慰，現場狀況一度混亂。

經調查後發現，該男子名為Johnson Wen，是一位突襲藝人的慣犯。他在今年6月與8月先後在美國天后Katy Perry與加拿大天王The Weeknd演唱會中衝上台與藝人勾肩搭背。而他在對亞莉安娜出手後，更於社群平台上曬出短片，自豪的說：「今晚終於見到Ariana Grande。親愛的Ariana，謝謝妳和我一起在紅毯上跳舞。」更炫耀直說：「我被拘捕後重獲自由。」顯然完全無任何悔意。

王鶴棣二搭孟子義？ 「將門毒后」書迷抵制 粉絲吵翻天

