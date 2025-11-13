才傳熱戀火辣女星 蜘蛛人遭傳情逝已分手

安德魯加菲爾德(左)和莫妮卡芭芭羅疑似結束戀情。(路透、摘自Instagram)

「二代蜘蛛人 」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）與女星莫妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）在日前爆出愛火，今年2月才公開戀情，愛得十分低調。不過，在交往數月後，兩人驚傳情逝。

八卦帳號「Deuxmoi」在Instagram限時動態中被粉絲問到：「Andrew和Monica還在一起嗎？」Deuxmoi回覆表示，日前收到相關爆料，該匿名信件的標題寫著：「結束了。」並直指兩人已在「兩周前分手」，不過該傳聞並未被證實，也讓粉絲仍抱持懷疑態度。

安德魯加菲爾德和莫妮卡巴巴羅大約從2024年底、2025年初開始約會，今年2月才公開認愛，不過在何時到出愛火實際時間點並未公開。且安德魯加菲爾德向來極度保護私生活隱私，因此分手消息是否屬實目前仍未知。

安德魯加菲爾德與莫妮卡巴巴羅在今年1月於「Best Performances」派對上，首次被捕捉兩人同框，7月更牽手出現在溫布頓網球賽場邊，8月還一起走上威尼斯影展紅毯，可說是愛的濃烈。不過，安德魯加菲爾德在宣傳「獵殺之後」開始，兩人就鮮少在公開場合亮相，也讓分手傳聞不脛而走。