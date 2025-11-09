泰勒絲婚禮倒數 閨密伴娘團曝光 哈蒂德與戈梅茲受邀

泰勒絲的婚禮預計會在明年夏天舉行。（路透）

流行樂壇天后泰勒絲 （Taylor Swift）正全力籌備與NFL 球星凱爾西（Travis Kelce）的世紀婚禮，據美國太陽報（The U.S. Sun）9日的報導，婚禮預計將於2026年夏天舉行，地點尚未公開。而她的「夢幻伴娘團」名單也首度曝光，模特兒閨密吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）雙雙入列。

婚禮地點目前尚未最終確定，但據悉，泰勒絲與凱爾西正考慮於美國或歐洲舉辦，其中義大利 是他們心目中的熱門選項。

消息人士透露，泰勒絲近日在紐約與吉吉哈蒂德共進晚餐時，親自邀請對方擔任伴娘。吉吉哈蒂德對此「又驚又喜」，表示完全沒預料到會被邀請，並當場答應。報導指出，兩人多年來情同姊妹，泰勒絲希望婚禮能由最親密的好友共同見證。

此外，泰勒絲也將邀請摯友賽琳娜戈梅茲加入伴娘團。知情人士表示，泰勒絲已經完成伴娘名單，並打算親自通知每一位好友，以表達她對她們的重要情感。「泰勒絲想以這種方式開啟婚禮籌備，讓每位好友都參與其中，一起策畫、慶祝、創造回憶。」消息人士說道，「她希望整個過程充滿樂趣與意義，從派對、旅行到婚禮當天，都是大家難忘的時光。」