凱蒂佩芮情變唱出「破碎的心」 誇張瀕死體驗自嘲

凱蒂佩芮繼去年推出最新專輯「143」後，相隔一年釋出全新單曲「bandaids」。(圖／環球音樂提供)

流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）繼去年推出最新專輯「143」後，相隔一年於7日釋出全新單曲「bandaids」，歌詞中直白唱著「OK 繃貼滿破碎的心」，呼應前陣子與前未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分開的消息；MV中更以一連串誇張的「瀕死體驗」呈現，展現凱蒂的自嘲和幽默。

在「bandaids」的 MV 開頭，凱蒂佩芮洗碗時不小心讓婚戒掉入水槽內，沒想到在撿戒指時不小心打開食物處理機的開關，凱蒂馬上放聲大叫，手指也見血。接著在搭手扶梯時，因為鞋帶卡進手扶梯內讓她大摔一跤；隨後她去咖啡 店，因為旁邊工程人員失誤，導致整家店被撞垮，開車時還遇到前面貨車上載運的大樹幹滾落，一連串衰事讓她傷痕累累。

其中一幕凱蒂走過鐵軌時，腳不小心卡住，眼看火車就要撞上，這時候她看到鐵軌間有一朵象徵著她的女兒黛西（Daisy）的雛菊，彷彿重獲力量馬上奮力一跳，終於讓自己逃離險境，讓粉絲感動留言：「黛西是她在心碎時依舊勇往直前的動力」、「看到雛菊那一幕我馬上噴淚」。