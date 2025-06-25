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慶祝野蠻遊戲30年 當年外景地「變裝犀牛狂奔」

編譯俞仲慈／綜合報導
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羅賓威廉斯在「野蠻遊戲」經過許多匪夷所思的險境。（取材自IMDb）
羅賓威廉斯在「野蠻遊戲」經過許多匪夷所思的險境。（取材自IMDb）

1995年電影「野蠻遊戲」(Jumanji)上映30周年，當年外景拍攝地點新罕布夏州一處小鎮，居民決定舉辦動物變裝賽跑慶祝這部經典電影的誕生。

美聯社報導，基恩市(Keene)現年61歲的市民瑪德琳·墨菲(Madeline Murphy)記得30年前為「野蠻遊戲」充當臨時演員時接獲指示：「要假裝很害怕，因為有一頭大象在追你，要放聲尖叫。」 

於是1994年11月拍攝當天，墨菲不斷在市區廣場來回奔跑；她說：「那天拍片結束時，我快累死了，而且天氣很冷。」不過仍獲得一張面額60.47元支票以及在好萊塢電影中露臉數秒的機會。 

如今為慶祝「野蠻遊戲」首映30周年，人口約2.3萬人的基恩市舉辦各種別開生面慶祝活動，包括「犀牛變裝公路賽跑」(Rhino Rumble Road Race)。

來自漢考克(Hancock)的索斯頓(Juniper Thurston)帶著兩個女兒穿上犀牛裝，繞著廣場跑約四分之一哩，當年13歲的索斯頓還記得自己去片場觀看充當臨時演員的朋友：「就在這裡，太棒了，簡直太瘋狂了，今天能回到這裡，參加屬於自己的瘋狂冒險，真是太棒了。」

「野蠻遊戲」劇組場地經理格里菲斯(Dow Griffith)為了尋找拍攝地點，遍尋整個新英格蘭，直到來到基恩市，有人推薦他去廣場附近咖啡店；他說：「當我走到前廊啜了一口我最愛的雙倍卡布奇諾，再向左望去，突然發現一直尋找的地方就在那裡。」

於是「野蠻遊戲」劇組選定基恩市廣場為外景地點。當居民看到留長髮、蓄鬍鬚的羅賓威廉斯(Robin Williams)身穿樹葉裝飾的外衣在街頭奔跑，還議論紛紛表示：「他比我想像的更矮」、「他的肌肉很發達不是嗎？但毛茸茸的」、「他穿成這樣會不會冷死」。

劇組結束工作後，基恩市長授予威廉斯一把市鑰，當威廉斯發現市長比自己更矮還刻意宣布：「我是小人國(Munchkinland)市長。」

「野蠻遊戲」系列電影深受歡迎。（美聯社）
「野蠻遊戲」系列電影深受歡迎。（美聯社）

新罕布夏州 新英格蘭 好萊塢

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