外界猜測數月…杜娃黎波終於認了與卡倫透納訂婚

杜娃黎波(左)終於認了和卡倫透納訂婚。(美聯社)

英國流行樂壇創作歌手杜娃黎波(Dua Lipa)終於證實與英國演員卡倫透納(Callum Turner)訂婚的消息,結束外界數月來的猜測。

美聯社報導,杜娃黎波是在英國版「Vogue」7月號封面故事首次公開談及此事,並形容「非常令人興奮」。現年29歲的杜娃黎波表示,她對透納為她訂製的求婚戒指「著迷不已」:「這枚戒指非常適合我。知道與你共度一生的那個人如此了解你,是一種很棒的感覺。」

去年12月底開始,粉絲便因杜娃黎波在照片中配戴的新戒指而懷疑她已經訂婚,但即使兩人在上個月曾一同出席Met Gala,雙方仍未對外證實。杜娃黎波表示,他們尚未規畫婚禮,「目前我在巡演,他在拍戲,我們就是享受這段時光。」她補充說,兩人努力不讓彼此分開超過兩周半的時間。

杜娃黎波與35歲的透納最初是在倫敦一間餐廳相識,後來在洛杉磯 的晚餐聚會上再次重逢,當時發現彼此正在閱讀同一本書:由埃爾南.迪亞茲(Hernan Diaz)所著、榮獲普立茲獎的小說「信任」(Trust)。杜娃本身還主持具影響力的「Service95」讀書會。

杜娃黎波音 樂事業成績斐然,曾三度榮獲葛萊美獎,並擁有五首告示牌百大單曲榜(Billboard Hot 100)前十名作品,包括2017年「New Rules」、2019年「Don’t Start Now」、2020年「Levitating」、2021年與艾爾頓·強(Elton John)合作的「Cold Heart (PNAU Remix)」,以及2023年為電影「Barbie芭比 」演唱的「Dance the Night」。

卡倫透納則因參演「怪獸系列」(Fantastic Beasts)電影而為人熟知,近期代表作品包括喬治克隆尼執導的「船上的男孩」(The Boys in the Boat),以及線上串流媒體平台Apple TV+製作的二戰影集「空戰群英」(Masters of the Air)。