翻臉25年「慾望城市」撕破臉 莎曼珊遭封殺真相曝光

「慾望城市:華麗下半場」第三季沒有金凱特倫的身影。(圖/Craig Blankenhorn and Max 提供)

美劇 「慾望城市」(Sex and the City)堪稱最具代表性的閨蜜影集,後來還推出電影版,最近外傳「慾望城市:華麗下半場」(And Just Like That...)第三季也正式上線。不過,螢幕上4位閨蜜,已經鬧翻25年。豪放的「莎曼珊」金凱特 蘿(Kim Cattrall)早已「被消失」,據悉她與「凱莉」莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)從服裝到薪資爭執不斷,最終乾脆「老死不相往來」。

「慾望城市」中最重要的,就是「凱莉」莎拉潔西卡派克、「夏綠蒂」克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis)、「米蘭達」辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)以及「莎曼珊」金凱特蘿4人的姐妹情。該劇自1998年開播至2004年,共拍攝六季,之後推出兩部電影,但從2010年起,觀眾就再也看不到金凱特蘿的身影。

據悉,金凱特蘿曾公開表達對薪資分配的不滿,特別是在莎拉潔西卡派克成為執行製作人後,她認為自己的酬勞與貢獻嚴重不對等。早在2004年艾美獎 頒獎典禮上,三位女演員被拍到坐在一起,唯獨金凱特蘿獨自坐在另一區。戲裡的閨蜜情深,戲外卻貌合神離。到了2010年拍攝第二部電影時,她們在片場幾乎不再互動,僅在必須同台演出的場景中才說話。因此,原訂拍攝的第三部電影最終也因金凱特蘿拒演而「胎死腹中」。

「華麗下半場」前兩季劇情分別聚焦於夏綠蒂重返職場、米蘭達戒酒並發現自己是同性戀者,以及凱莉喪偶、與舊愛艾登復合。劇組技巧性地安排第一季尾聲讓凱莉接到莎曼珊的電話,第二季則僅在最後一集中以通話方式短暫「現身」2分鐘;到了第三季,更是刻意淡化她的存在。