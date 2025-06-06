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湯姆費爾頓重返「哈利波特」世界 將登百老匯再演馬份

編譯尤寶琪／綜合報導
湯姆費爾頓將在百老匯版的「哈利波特與被詛咒的孩子」中再次扮演馬份。(路透資料照片)
湯姆費爾頓將在百老匯版的「哈利波特與被詛咒的孩子」中再次扮演馬份。(路透資料照片)

哈利波特」(Harry Potter)系列電影中飾演「跩哥馬份」(Draco Malfoy)的英國演員湯姆費爾頓(Tom Felton)，將於今年冬天在百老匯版的「哈利波特與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)中，再次扮演馬份。

「參與『哈利波特』系列電影，是我這輩子最大的榮幸。參與這部作品的製作，對我來說可以是轉了一大圈又回到原點的圓滿時刻，因為當我在今年秋天開始演出『被詛咒的孩子』時，我的年齡將跟馬份在劇中的年齡相同。」現年37歲的湯姆費爾頓在聲明中指出。

這次將會是費爾頓首次在百老匯中扮演該角色，首演將於11月11日在利里克劇院(Lyric Theatre)舉行，並持續演出制2026年3月22日。

馬份在原著和八部電影中都是主角哈利波特的死對頭，但這部設定發生在「哈利波特：死神的聖物」(Harry Potter and the Deathly Hallows)19年後的百老匯戲劇中，波特的兒子阿不思(Albus)和馬份的兒子天蠍(Scorpius)兩人，在學校霍格華茲(Hogwarts)卻成了朋友。

這部百老匯戲劇將會是「哈利波特」電影的原班演員，首次參與舞台劇的製作。

湯姆費爾頓在2022年首次於倫敦西區登上舞台，主演「2:22 A Ghost Story」，隨後於2024年在舊維克劇場(Bristol Old Vic)演出蓋瑞斯法爾(Gareth Farr)的戲劇「科學之子」(A Child of Science)；他演出的電影作品則包括在「They Will Kill You」中飾演派翠西亞艾奎特(Patricia Arquette)的對手，以及與達米安路易斯(Damian Lewis)聯袂出演「Fackham Hall」。

哈利波特 百老匯 台劇

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