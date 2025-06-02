觀影說劇／真人版「航海王2」 喬巴萌樣首度曝光

真人版「航海王」第2季公布喬巴的模樣。(圖／Netflix提供)

2026年Netflix 真人版「航海王」（One Piece）第二季回歸時登上「前進梅利號」。今在Netflix TUDUM全球粉絲活動上，「航海王」的主演伊納基戈多伊（Inaki Godoy，飾演魯夫）、新田真劍佑（飾索隆）、艾蜜莉．拉德（Emily Rudd，飾娜美）、雅各．羅美洛（Jacob Gibson，飾騙人布）以及塔茲．史卡勒（Taz Skylar，飾香吉士）登台搶先揭曉第二季的全新內容，其中包括首次曝光的草帽新夥伴──喬巴（Tony Tony Chopper），同步釋出尾田老師親筆信，正式介紹喬巴登場。

喬巴是一隻擁有藍色鼻子的馴鹿與人類混種，外型可愛、頭腦聰明。他擁有治療各種疾病的能力，夢想是環遊世界、實現能治癒所有疾病的理想──對草帽海賊團來說是一大助力。他的個性忠誠、喜歡被稱讚，且對於情感的表達十分外顯。喬巴是一隻貨真價實的馴鹿，而且還是個醫生。

喬巴由米凱拉．胡佛（Mikaela Hoover）配音，她曾演出「怒嗆人生」（Beef）、「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、「超人」（Superman），喬巴也以米凱拉的臉部進行角色的面部動作捕捉。

視覺特效總監Victor Scalise表示：「這是一段非常有趣的旅程。我們有一個超棒的團隊負責喬巴的製作。我相信觀眾看到他的時候，會非常、非常、非常開心。」視覺特效公司Framestore將喬巴帶進「航海王」真人影集，並以「航海王」原作作者尾田榮一郎筆下的漫畫風格為設計基礎。肢體設計師與數位藝術家（Prosthetics Designer and Digital Artist）Jaco Snyman補充說：「我們在軟體ZBrush中設計了喬巴的肌肉結構，然後使用3D列印 製作模具，最後組裝成具有實體肌肉的喬巴。」