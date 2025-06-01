版權戰打6年 泰勒絲傳砸3.6億美元買回前6張專輯

流行天后泰勒絲買回她出道時錄製的六張專輯母帶，掌控了她所有的音樂作品。(美聯社)

流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)30日在官網發布一篇長文，宣布她「創作過的所有音樂現在都屬於我了」，重新掌控了她所有的作品。泰勒絲為了爭奪6張專輯版權的官司，纏鬥知名音樂經理人斯庫特布勞恩（Scooter Braun）長達6年。音樂雜誌傳她以接近3.6億美元的原價買回唱片的版權。

美聯社報導，泰勒絲2005年與大機器唱片公司(Big Machine Records)簽約，在長達13年的合約期間錄製了「泰勒絲」、「無懼的愛」(Fearless)、「愛的告白」(Speak Now)、「紅色」(RED)、「1989」、「舉世盛名」(Reputation)等六張專輯。

史庫特布勞恩據傳2019年以3億元收購大機器唱片，這六張專輯母帶的所有權也隨之移轉到他手中；2020年，布勞恩又把這六張專輯母帶賣給另一家私募股權公司Shamrock Capital。

泰勒絲表示，她已從Shamrock Capital手中買回了這些專輯，不過沒有透露具體金額。「這項我畢生致力卻從未真正擁有過的藝術，非常感謝你們幫助我重新拿回它。曾經屬於我的最美好的事物…終於真正屬於我了。」布勞恩30日對此表示「為她感到高興」。

泰勒絲為了取得她音樂作品的母帶所有權，自2021年開始重新錄製那6張專輯，同年便發行了收錄「無懼的愛」和「紅色」的「泰勒絲全新版」(Taylor's Version)。2023年，她又發行重錄版「1989」、「愛的告白」，這四張專輯都取得巨大成功，每張都榮登告示牌(Billboard)200排行榜榜首。同年，泰勒絲創下了史上擁有最多冠軍專輯的女歌手紀錄。

粉絲們推測下一張重錄專輯將是「舉世盛名」，其中部分歌曲的重錄版已出現在Apple TV+、Prime Video等串流平台的影集中。不過根據30日的聲明，泰勒絲表示這張專輯重錄進度還不到四分之一；但同名的首張專輯已完全重錄，將與「舉世盛名」一同在「時機成熟時重現輝煌」。