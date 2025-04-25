斷開16年婚姻 潔西卡艾芭火速賣千萬愛巢

潔西卡艾芭(右)和製片人老公凱許華倫結束16年婚姻。(路透資料照片)

43歲女星潔西卡艾芭 (Jessica Alba)和電影製片人老公凱許華倫 (Cash Warren)今年1月驚爆離婚，結束16年婚姻。她在社群證實，這段婚姻是一場「伴隨成長與變化的旅程」，兩人將以愛與尊重邁向新篇章，於是她火速要賣掉愛巢重新開始。

潔西卡艾芭和老公當年為了尋找一處適合孩子們成長的房產，於2017年以1000萬美元比佛利山 莊買下超大豪宅。如今兩人還在辦離婚手術、孩子又大了，潔西卡艾芭為了重新展開新生活，決定賣掉愛巢，目前開價1900萬美元，若順利脫手直接大賺900萬美元。

潔西卡艾芭當年和她的丈夫第一次看房時，這間房子其實「拆得只剩下骨架」，他們耗時18個月打造他們的「夢幻家園」，房子有健身房、游泳池、大餐廳、兒童遊戲室、院子和花園，還有極佳的隱私，讓孩子度過美好的童年。

潔西卡艾芭和凱許華倫育有2女1子，兩人雖是和平離婚，但分割財產可令人頭大。原因是潔西卡艾芭不僅是人氣女星，更是成功的企業家，她創立的「誠實公司」專注於環保和無毒家庭護理產品，2015年業績高達到17億美元，她的淨資產約為1億美元。據悉，兩人當初可能沒有簽署婚前協議，潔西卡艾芭離婚就要把賣房錢，還有龐大資產分一半給前夫。