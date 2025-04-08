主角瞬間換裝？「回到未來」40周年 影迷翻找穿幫鏡頭

「回到未來」被影迷挑出穿幫鏡頭。(取材自IMDb)

40年前，米高福克斯(Michael J. Fox)飾演的馬蒂(Marty McFly)開著迪羅倫(DeLorean)超跑 改裝的時光機，創造影史上最經典的時刻之一。多年過去，「回到未來」(Back To The Future)仍歷久不衰，持續受到歡迎，粉絲不僅包括熱愛科幻電影的孩子，還有抱著懷舊情感的家長。

這部時空旅行電影在爛番茄(Rotten Tomatoes)的評分高達93%，在Empire's Greatest Movies排名第11名，是家喻戶曉的經典名作。但「回到未來」並非完美無瑕疵，隨著這部電影邁入第五個十年，愈來愈多影迷發現片中的穿幫鏡頭。

馬蒂的衣服

馬蒂不僅發現時空旅行的秘密，他還似乎有瞬間換裝的超能力。

回到1950年代的加州 時，少年馬蒂為了改變歷史，用80年代的滑板追逐一台車，一開始他穿著藍色牛仔褲配黑色皮帶，上身穿紅藍襯衫，搭配紅金色的夾克。但當他抓住車子時，身上穿著茶色上衣，皮帶也變成淺棕色。

突然清晰的標誌

停留在1955年的馬蒂必須想辦法回到未來，然而在駕駛時光機時，一旁的「start here」線條顯然已經弄髒，白色的油漆嚴重褪色。當他走出時光機，原本模糊的「start here」字樣變得清晰。怪的是，當他再度回到時光機內，這些線條及字樣又變髒了。

火焰位置

當布朗博士向馬蒂展示如何實踐時空旅行時，時光機留下火焰痕跡，這經典的一幕從三個角度拍攝，在第二個角度中可以看到火焰穿越兩人雙腳之間。但當他們轉身且鏡頭切換後，火焰卻出現在布朗博士的左側。

臨時演員

一名穿棕色夾克的臨時演員一開始被發現出現在一個街角，幾秒鐘後，他又從同一個街角走出來。考慮到這部電影運用當時最厲害的特效技術，片中的錯誤其實意外地罕見。

加上製作人雇用數百名臨時演員以營造山谷鎮(Hill Valley)是一個真實小鎮的印象，讓這部電影顯得更加驚奇。但如果你仔細尋找破綻，還是能發現一些穿幫鏡頭。