64歲「快打旋風」男星捲人販案 坎城收5女當禮物遭刑事指控

男星尚克勞德范達美驚爆涉人販案件，遭提出刑事指控。（美聯社資料照片)

以「快打旋風」（Street Fighter）、「魔宮戰士」（The Quest）、「浴血任務2」（The Expendables 2）等好萊塢 電影聞名全球的動作男星尚克勞德范達美（Jean-Claude Van Damme）驚爆涉人口性販賣案件，遭指控收下五位被作為「禮物」的女性，在明知對方遭到販運的情況下，仍與其發生性關係，已被提出刑事指控。

噓！星聞綜合「People」、「Page Six」報導，羅馬尼亞調查局（DIICOT）對尚克勞德范達美提出刑事指控，指控他與五名被販賣的羅馬尼亞女性發生性關係。

據報導，這五名女性在尚克勞德范達美出席坎城影展 期間，被作為「禮物」送給他，而他當時在知情女子是被販賣的情況下發生關係，雖然具體的事件時間未公布，但案件引起當地檢察機關的關注，並開始了刑事調查。

律師阿德里安·庫庫利斯（Adrian Cuculis）表示，這些女性處於脆弱的狀態，有證據顯示她們可能被剝削，符合「刑法」第182條的定義。

此次案件是羅馬尼亞當局自2020年以來，針對人口販賣和未成年人販賣的更大範圍調查的一部分。庫庫利斯進一步指出，這些羅馬尼亞女性在事件發生時並非自願，而是被迫參與，而尚克勞德范達美明確知道她們正處於被剝削狀況。報導指出，羅馬尼亞當局除對尚克勞德范達美進行調查，也將進一步追查的犯罪集團。

而由於案件發生地點在坎城，法國最高法院需批准這起案件的刑事程序。若法院授權，嫌疑人將被傳喚到羅馬尼亞訊問。關於捲入人販報導，尚克勞德范達美方面目前尚未對外回應。

64歲的尚克勞德范達美來自比利時，原本是空手道冠軍選手，之後到好萊塢發展，憑著武打片「血點」（Bloodsport）成名，是90年代當紅的動作男星之一。2020年7月底重回鎂光燈底下，拍攝動作喜劇片「末代傭兵」（Le Dernier Mercenaire）在Netflix 上映，如今爆出醜聞，恐打擊事業發展。