「月光騎士」奧斯卡伊薩克化身耶穌 大展另類幽默感

奧斯卡伊薩克在片中為耶穌配音。（圖／車庫娛樂提供）

由南韓知名視覺特效公司MOFAC STUDIO和ANGEL STUDIOS聯手推出的作品「萬王之王」（The King of Kings）即將面世，本作導演曾參與「共同警戒區JSA」、「大浩劫」等電影製作，並曾獲青龍獎和香港 電影金像獎最佳視覺效果提名，被譽為韓國視覺效果（VFX）先驅。

「萬王之王」配音卡司星光熠熠，不只找來奧斯卡 得主肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）為查爾斯狄更斯（Charles Dickens）配音；還邀請兩位金獎影帝佛瑞斯惠特克和班金斯利驚喜獻聲。而本作主角耶穌，則由金球獎 影帝奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）擔任。

這不是奧斯卡伊薩克第一次為電影配音，他曾在「阿達一族」（The Addams Family）系列動畫中為一家之主「高魔子」（Gomez Alonzo Addams）注入靈魂，也曾在「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）中為米蓋爾歐哈拉（Miguel O'Hara）配音。成長於虔誠基督教家庭的伊薩克表示，在「萬王之王」中有很大的空間展現耶穌的幽默感，並興奮說道這是向下一代介紹耶穌、傳遞其所蘊含的內在力量的好機會。

製片Anfernee Kim表示，他們選擇讓這個家庭沉浸在古老的故事中，與耶穌、十二門徒與批評者產生互動，以使聖經更易於親近、理解，希望為所有年齡層的孩子帶來娛樂及感動。

此外，他也大讚本作的卡司：「奧斯卡完美捕捉到了耶穌震撼人心的傳遞過程，而佛瑞斯則熟練地體現門徒彼得複雜的一面。」除上述演員外，「追殺比爾」（Kill Bill）鄔瑪舒曼（Uma Thurman）、「007」皮爾斯布洛南（Pierce Brosnan）、「兔嘲男孩」（Jojo Rabbit）羅曼格里芬戴維斯（Roman Griffin Davis）等都加入了此次陣容。

「萬王之王」啟發自英國文豪查爾斯狄更斯（Charles Dickens）的短篇小說「聽狄更斯講耶穌」（The Life of Our Lord），故事描述查爾斯狄更斯和華特狄更斯踏上一場冒險之旅，這位作家引領著他小兒子生動的想像力，講述耶穌迷人的一生、眾所周知的磨難，以及夥伴和敵人。