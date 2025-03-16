阿湯哥有新歡？ 熱戀小他26歲龐德女郎

湯姆克魯斯被爆熱戀中。(路透資料照片)

62歲的好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）不僅一直在電影中挑戰極限，現實生活中也很精采，桃花不斷。他在今年2月情人節時被爆和36歲的「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）共度浪漫晚餐，但兩人都未承認目前關係。「時人」雜誌則報導，兩人又一起度過白色情人節，被拍到一起搭乘直升機現身倫敦機場，感情似乎更升溫。 安娜德哈瑪斯身材火辣，人氣正旺。(歐新社資料照片)

阿湯哥 有過3段婚姻，最後一任是女星凱蒂荷姆斯（Katie Holmes），兩人育有一女，今年已18歲。阿湯哥離婚12年，一直有新戀情傳出。前年12月曾爆交了小女友，女方是小他25歲的俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃（Elsina Khayrova），她是俄羅斯知名國會議員的女兒，他包下自己在倫敦最喜歡的餐廳，與她共進浪漫晚餐，不過這段戀情才過2個月就玩完，據知情者透露，兩人是和平分手。但據「紐約郵報」八卦版報導，有內部人士透露，阿湯身旁的公關團隊斬斷他的桃花，是因為艾西娜的前夫愛到處揭人隱私，倘若阿湯和她在一起，難保不會變成話題，到時候就不妙了。

去年12月，阿湯哥則是被爆和美女經紀人瑪哈（Maha Dakhil）熱戀，他們在倫敦一間餐廳度過了一個愉快的夜晚，這一頓飯足足吃了三個半小時，兩人還意猶未盡，離開餐廳時，阿湯哥先走出來，接著穿著雪白外套的瑪哈現身，一個轉身，阿湯哥還把手伸進她外套的口袋，兩人關係超親密。