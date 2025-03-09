娜塔莉波曼離婚後爆新戀情 法國型男霸氣擁入懷

娜塔莉波曼離婚後爆新戀情。（路透資料照片）

43歲奧斯卡 影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）在2024年2月宣布婚姻破裂，原因是法國編舞師老公班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）偷吃嫩妹。如今娜塔莉波曼傳出新戀情，和大一歲的法國音樂人Tanguy Destable(藝名Tepr)密切約會中，兩人愛得正濃烈，他霸氣把她擁入懷中。

他不僅是個知名的製作人，本身也是個音樂家。曾替凱蒂佩芮(Katy Perry)的巡演擔任開場表演。之後他於2007年至2014年期間加入「Yelle」樂隊，並因混音該樂隊的歌曲「A Cause Des Garçons」而出名。2015年，他發行了首張個人專輯「Hypnotease」，這一次奧斯卡拿下最佳國際電影的「我依然在此」(I'm Still Here)，他也有參與片中的音樂製作。