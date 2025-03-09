觀影說劇／蘇菲柴契爾新片變聲AI 扮性愛機器人

蘇菲柴契爾於電影「完美伴侶」中飾演性愛機器人艾莉絲。(圖／CATCHPLAY提供)

憑美劇 「黃蜂」(Yellowjackets)嶄露頭角的新生代恐怖女神蘇菲柴契爾（Sophie Thatcher），於驚悚愛情電影「完美伴侶」(Companion)中飾演性愛機器人艾莉絲，甜美可人的外表就像所有男人的夢中情人，而機器與人類之間微妙的情感與矛盾也詮釋得細膩到位，交出顛覆觀眾想像的震撼演出。

蘇菲柴契爾用AI 聲音詮釋機器人，她說：「準備這個角色最難的就是聲音的表現，我們花了很多時間討論在不同模式時她應該要有的聲音，像是輸出資訊時要帶有一點機械感，還要把各種語言講得標準又完美。當智能被提升的時候，我的聲音會變得更低沉、更具個性，這是一種很微妙的過程，但又能留下一些線索，讓觀眾感受到她的轉變，這真的非常具有挑戰性。」

「完美伴侶」導演德魯漢考克（Drew Hancock）也大讚蘇菲柴契爾是萬中選一的演員，坦言一開始以為選角最難的會是男主角喬許，沒想到最後的挑戰竟然是艾莉絲，他說：「這個角色等於是兩個人，前半部的艾莉絲順從又被動，觀眾要相信她會待在這樣的關係裡，而後半部她則徹底覺醒，開始反擊。許多演員可以完美詮釋其中一部分，卻無法駕馭完整的角色轉變。」

導演進一步表示，柴契爾是試鏡中唯一一個能夠把整個角色拿捏到位的演員，「我們透過視訊進行試鏡，還特別挑了劇本的前、中、後段試戲，她的表現相當出色，每一場戲都精準掌握，完全沒有其他人能做到這一點。從那一刻起，我知道這個角色非她莫屬。」

電影「完美伴侶」故事描述與喬許一見鍾情的艾瑞絲，以為自己遇見了白馬王子，然而，在受邀前往喬許的湖畔莊園共度周末後，艾瑞絲發現了一個關於自己的駭人祕密，一場粉紅戀曲瞬間變調為終極夢魘。