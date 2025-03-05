小賈斯汀拋家棄子路上狂呼麻 挨批「最差身教」失格爸

小賈斯汀最近行為嚴重脫序。(取材自Instagram)

小賈斯汀(Justin Bieber)、海莉(Hailey Bieber)的小孩出生去年8月誕生，小賈斯汀在Instagram宣布喜訊喊「歡迎回家」，並為兒子命名為「傑克布魯斯(Jack Blues Bieber)」，還曬出兒子的小腿照，許多演藝圈好友都前來祝賀。不過，小賈斯汀為了慶祝生日，拋下老婆和一群好友跑去度假，他大喇喇在戶外呼大麻 。

海莉一個人去參加奧斯卡 會後派對，明艷動人，還為了要和老公的前女友賽琳娜(Selena Gomez)同框，上演攻防戰，免得成為大家茶餘飯後的話題。沒想到，小賈斯汀為了慶祝31歲生日，拋下老婆和一群好友跑去愛達荷州 度假，他大喇喇在戶外呼大麻，讓不少粉絲直呼：「真的太令人失望。」

他是新手爸爸，兒子目前大約六個月大，帶孩子一定是最甜蜜的負荷，沒想到小賈斯汀已經多次在Instagram分享呼麻照片或影片，不少網友直呼：「可以給孩子一個健康成長的空間嗎？」、「不能為了孩子戒菸，至少不要碰毒品」、「海莉快帶孩子離開吧」。

日前小賈斯汀竟疑似在家呼大麻，讓外界很擔心寶寶的健康，也懷疑他現在的狀態是否正常。英國「每日郵報」報導，海莉是目前這個家唯一努力工作的人，小賈斯汀只想和朋友一起放鬆、玩樂，夫妻倆的步調很不一樣，兩人婚姻出現裂痕。