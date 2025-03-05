我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

小賈斯汀拋家棄子路上狂呼麻 挨批「最差身教」失格爸

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小賈斯汀最近行為嚴重脫序。(取材自Instagram)
小賈斯汀最近行為嚴重脫序。(取材自Instagram)

小賈斯汀(Justin Bieber)、海莉(Hailey Bieber)的小孩出生去年8月誕生，小賈斯汀在Instagram宣布喜訊喊「歡迎回家」，並為兒子命名為「傑克布魯斯(Jack Blues Bieber)」，還曬出兒子的小腿照，許多演藝圈好友都前來祝賀。不過，小賈斯汀為了慶祝生日，拋下老婆和一群好友跑去度假，他大喇喇在戶外呼大麻

海莉一個人去參加奧斯卡會後派對，明艷動人，還為了要和老公的前女友賽琳娜(Selena Gomez)同框，上演攻防戰，免得成為大家茶餘飯後的話題。沒想到，小賈斯汀為了慶祝31歲生日，拋下老婆和一群好友跑去愛達荷州度假，他大喇喇在戶外呼大麻，讓不少粉絲直呼：「真的太令人失望。」

他是新手爸爸，兒子目前大約六個月大，帶孩子一定是最甜蜜的負荷，沒想到小賈斯汀已經多次在Instagram分享呼麻照片或影片，不少網友直呼：「可以給孩子一個健康成長的空間嗎？」、「不能為了孩子戒菸，至少不要碰毒品」、「海莉快帶孩子離開吧」。

日前小賈斯汀竟疑似在家呼大麻，讓外界很擔心寶寶的健康，也懷疑他現在的狀態是否正常。英國「每日郵報」報導，海莉是目前這個家唯一努力工作的人，小賈斯汀只想和朋友一起放鬆、玩樂，夫妻倆的步調很不一樣，兩人婚姻出現裂痕。

消息人士稱，小賈斯汀已經非常成功，所以他很安逸，也不需要做任何事去證明自己，他也把老婆當「老大」，不介意追隨她，但海莉恐怕很介意自己的老公才當爸爸就軟爛。

小賈斯汀公開分享自己慶生呼麻的照片。(取材自Instagram)
小賈斯汀公開分享自己慶生呼麻的照片。(取材自Instagram)

大麻 愛達荷州 奧斯卡

上一則

王大陸涉教唆打人 500萬台幣交保 一身黑低調離開

下一則

觀影說劇／辛芷蕾執手術刀 與白客懟出感情

延伸閱讀

小賈斯汀嚴重崩壞 拋家棄子路上狂呼麻「最差身教」

小賈斯汀嚴重崩壞 拋家棄子路上狂呼麻「最差身教」
旅館安全嗎？空服員教房間檢查重點 4處最容易藏人

旅館安全嗎？空服員教房間檢查重點 4處最容易藏人
高凌風女結婚了 喜嫁艾美獎導演楊維榕

高凌風女結婚了 喜嫁艾美獎導演楊維榕
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
女星楊穎36歲生日當天，工作室為她曬出系列美照。（取材自微博）

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

2025-02-28 07:30

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價