奧斯卡／要謝的人太多…近30年致謝篇幅 摩根費里曼最多

摩根費里曼是30年以來表達最多感謝的奧斯卡得主。(路透資料照片)

博弈新聞網站Play USA分析過去30年奧斯卡 8個主要類別的獲獎感言，統計誰在致詞時花最多篇幅表達感謝，結果出爐，摩根費里曼(Morgan Freeman)、奧塔薇亞史班森(Octavia Spencer)、布麗拉森(Brie Larson)等人是過去30年表達最多感謝的奧斯卡得主。

該研究計算獲獎人使用「感謝」(appreciate)、「答謝」(acknowledge)、「感激的」(indebted)、「功勞」(credit)等字彙的頻率。

法國電影導演米歇爾哈札納維西斯(Michel Hazanavicius)位居榜首，他以法國電影「大藝術家」(The Artist)贏得最佳導演時，與感謝相關的詞彙占其獲獎感言的9.8%。

感謝最第二多的是音樂人菲尼亞斯奧康奈爾(Finneas O'Connell)，他是流行音樂歌手怪奇比莉(Billie Eilish)的哥哥；他在最佳原創音樂獲獎感言中花了8.7%的部分表達感謝。

奧塔薇亞史班森排名第三，2011年她以「姐妹」(The Help)獲得最佳女配角獎時在致詞中以8.5%左右的篇幅表達感謝。2011年奧斯卡是近年表達最多感謝的一屆，獲獎感言中平均花4.3%篇幅表示感恩。

研究還發現，女演員表達感謝的篇幅比率於男演員，尤其是女配角。感謝最多的類別則為音樂類別。