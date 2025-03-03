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罹患帶狀疱疹 哈里遜福特臨時缺席奧斯卡

編譯徐薏茹／綜合報導
影星哈里遜福特因罹患帶狀疱疹，無法出席奧斯卡頒獎典禮擔任頒獎人。(路透)
影星哈里遜福特因罹患帶狀疱疹，無法出席奧斯卡頒獎典禮擔任頒獎人。(路透)

據「娛樂週刊」(Entertainment Weekly)報導，「星際大戰」、「印第安納瓊斯」系列電影主角、現年83歲的資深影星哈里遜福特(Harrison Ford)，2月28日被診斷出罹患帶狀疱疹，因此無法出席3月2日奧斯卡頒獎典禮擔任頒獎人。

報導指出，哈里遜福特正在休養，目前身體狀況尚稱良好。

根據明尼蘇達州妙佑診所(Mayo Clinic)的解釋，帶狀疱疹(shingles)是一種由病毒感染，會造成強烈疼痛的群聚皮膚水泡，但非致命疾病。

奧斯卡官方26日公布哈里遜福特將與瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)、柔伊莎達娜(Zoe Saldaña)、山繆傑克森(Samuel L. Jackson)、蓋兒加朵(Gal Gadot)一同擔任頒獎人。

哈里遜福特最近一次公開亮相是2月23日在洛杉磯舉辦的2025年美國演員工會獎(SAG Awards)頒獎典禮。

他以「誠實診療室」(Shrinking)入圍演員工會獎喜劇類影集最佳男主角，在頒獎典禮上他笑容滿面，並與同劇的溫蒂馬利克 (Wendie Malick)合照。

雖然近幾日才剛確診帶狀疱疹，但2月27日刊出的People採訪中，哈里遜福特透露自己身體的健康狀況良好。

在People的採訪中，哈里遜福特談到他拍攝「1923」第二季的幕後故事，片中他必須騎馬，「我覺得這些要求並沒有真的像看上去令人害怕。」。

「我騎馬騎了半小時，從現代角度來看，你會覺得，哇，以前的人都這麼做，但這真的沒那麼困難。」

在此之前，1月時洛杉磯斷崖野火(Palisades Fire)曾危及哈里遜福特在布倫特伍德(Brentwood)的房產。當時他被拍到在警車後座，由警方協助他前往確認房屋狀況。

影星哈里遜福特因罹患帶狀疱疹，無法出席奧斯卡頒獎典禮擔任頒獎人。(歐新社)
影星哈里遜福特因罹患帶狀疱疹，無法出席奧斯卡頒獎典禮擔任頒獎人。(歐新社)

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