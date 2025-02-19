觀影說劇╱羅伯派汀森淪社畜 慣老闆對手戲亮眼

羅伯派汀森在「米奇17號」飾演宇宙探索計畫的消耗工「米奇」。（圖／華納兄弟提供）

帥氣男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演新片「米奇17號」（Mickey 17），由「寄生上流」韓國名導奉俊昊自編自導，該片於柏林國際影展首映口碑爆棚。電影劇情描述全人類存亡竟落在一位可憐社畜(日本 底層上班族的自嘲用語)身上，荒誕又衝突的故事設定大受媒體喜愛，奧斯卡獎 名導亞當麥凱（Adam McKay）盛讚「這部片幽默、瘋狂，有時又非常感人」，多國媒體更封本片為奉俊昊最棒的作品，直呼「你會愛上羅伯派汀森的表演，而馬克魯法洛（Mark Ruffalo）飾演的慣老闆也是一大亮點！」，讓全球影迷更加期待這兩位巨星的精采對戲。

羅伯派汀森在「米奇17號」飾演宇宙探索計畫的消耗工「米奇」，被送往外太空 出生入死，聘用他的血汗公司更發明出「人體列印」機器，一旦他意外陣亡，公司就會列印出新的米奇，逼他繼續扛起各種屎缺爛差事，堪稱全宇宙最慘社畜。該片找來以「浩克」一角聞名影壇的男星馬克魯法洛，飾演使喚米奇的獨裁老闆，他有如邪教教主般的瘋狂行事風格，吸引一群死忠的支持者。羅伯派汀森與馬克魯法洛有多場對戲，精彩詮釋慣老闆與小社畜的反差形象，勢必讓許多觀眾看得心有戚戚焉。

馬克魯法洛在「米奇17號」的演出大受媒體好評，他表示他的每套服裝造型都經過設計、絕不重複，以展現他鋪張奢華的行事風格，也笑說他過去拍的電影從來不必換髮型，但這部卻逼他破天荒換了3種髮型，讓他苦不堪言，而他與羅伯派汀森的精彩對戲，也讓「米奇17號」既充滿娛樂性，更反映出職場荒謬百態，連他自己看完電影都讚嘆「這部片真的很精采，非常發人省思」。