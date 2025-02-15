蒂妲史雲頓獲柏林影展「終身成就獎」 感言暗批川普

蒂妲史雲頓獲得本屆柏林影展終身成就獎。(美聯社)

64歲的英國影星蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)憑藉電影「隔壁的房間」入圍2025年金球獎影后，最後未能獲獎，讓不少影迷感到惋惜。她近日在柏林影展首日獲頒表彰她影藝生涯的榮譽金熊獎，她也發表得獎感言，譴責了非人道行為，並讚揚了電影的力量。

將以「祕密會議」(Conclave)角逐下個月奧斯卡獎 的德國 導演愛德華柏格(Edward Berger)，將這個獎項頒發給蒂妲史雲頓,，並稱她擁有「非凡美麗的靈魂」。

曾以「全面反擊」(Michael Clayton)獲頒奧斯卡獎的蒂妲史雲頓，發表了批評打壓與貪婪政府、並敦促藝術與文化重要性的演說。蒂妲史雲頓表示「我們正在親眼見證非人道行為的發生，這些政府與破壞地球的企業，以及戰爭罪犯勾結，無論來自何處，都必須受到譴責。」她抨擊獨裁與戰爭，「柏林是一個沒有邊界的國度，這裡不排斥、不迫害、更不驅逐任何人。」

蒂妲史雲頓表示，電影提供了「一個無國界的領域」，「不受占領、殖民、接管、所有權，或蔚藍海岸地產開發的影響」，這顯然是對美國總統川普(Donald Trump)宣稱的加薩 走廊(Gaza Strip)重建計畫的批評。

在蒂妲史雲頓發表演說前，德國導演提克威(Tom Tykwer)關於一位敘利亞女管家的新片「光明」(Das Licht，暫譯)為影展揭開序幕，適逢德國正在進行被有關移民的激烈辯論所主導的選戰。

這部沒有被列為柏林影展主競賽片的影片，講述一個中產階級的柏林家庭，他們的生活因為聘僱了一個新管家而被顛覆。