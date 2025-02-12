新歡想生了… 小布離婚是為密謀3婚？傳裘莉備戰復仇

布萊德彼特(左)去年威尼斯影展大方認愛小26歲女友伊妮絲迪拉蒙。（美聯社)

61歲「小布 」布萊德彼特 （Brad Pitt）和49歲「裘莉 」安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2016年申請離婚，經過長達8年的官司拉鋸戰，兩人終於在2024年的最後一天宣布正式離婚。小布在打官司期間，已認愛小26歲珠寶設計師女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon），外傳「擺脫裘莉」的他有意3婚，因為31歲女友想要為他生孩子。

小布有過兩段婚姻，2000年和珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston）結婚，這段婚姻維持5年，因小布和裘莉合拍「史密斯任務」假戲真愛而離婚，但是小布和裘莉在2014年再婚，兩人還育有6名子女，夫妻倆2016就開始打離婚官司，官司戰比婚姻還要長，但小布顯然對愛情還沒有死心，有意再娶交往3年多的嫩女友。

根據「Page Six」報導，布萊德彼特會在去年底終於結束和裘莉的官司，完全是為了女友，因為他要是和前妻還繼續糾纏，根本無法展開新生活。友人表示，正是因為伊妮絲的影響，才加速並促成官司劃下句點，伊妮絲想要生兒育女，也不想要活在前妻的陰影下，畢竟裘莉是全世界知名的女星。

小布和伊妮絲於2022年11月傳緋聞，小布在2024年威尼斯影展帶她出席，等同正式認愛，另一位消息人士說：「伊妮絲帶給小布正能量，她對事物的洞察力很好，讓小布每一天都很開心。」