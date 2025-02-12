新歡想生了… 小布離婚是為密謀3婚？傳裘莉備戰復仇
61歲「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）和49歲「裘莉」安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2016年申請離婚，經過長達8年的官司拉鋸戰，兩人終於在2024年的最後一天宣布正式離婚。小布在打官司期間，已認愛小26歲珠寶設計師女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon），外傳「擺脫裘莉」的他有意3婚，因為31歲女友想要為他生孩子。
小布有過兩段婚姻，2000年和珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston）結婚，這段婚姻維持5年，因小布和裘莉合拍「史密斯任務」假戲真愛而離婚，但是小布和裘莉在2014年再婚，兩人還育有6名子女，夫妻倆2016就開始打離婚官司，官司戰比婚姻還要長，但小布顯然對愛情還沒有死心，有意再娶交往3年多的嫩女友。
根據「Page Six」報導，布萊德彼特會在去年底終於結束和裘莉的官司，完全是為了女友，因為他要是和前妻還繼續糾纏，根本無法展開新生活。友人表示，正是因為伊妮絲的影響，才加速並促成官司劃下句點，伊妮絲想要生兒育女，也不想要活在前妻的陰影下，畢竟裘莉是全世界知名的女星。
小布和伊妮絲於2022年11月傳緋聞，小布在2024年威尼斯影展帶她出席，等同正式認愛，另一位消息人士說：「伊妮絲帶給小布正能量，她對事物的洞察力很好，讓小布每一天都很開心。」
「每日郵報」報導，裘莉離婚後也一改過往獨行俠的作風，開始展現親和力結交好友，莎瑪海耶克（Salma Hayek）就成為她閨密，裘莉最近也頻出席頒獎活動，主動熱情擁抱妮可基嫚（Nicole Kidman）、凱特溫絲蕾（Kate Winslet）、黛咪摩爾（Demi Moore）。據悉這最大的改變就是莎瑪海耶克一直要她多和他人來往，才能讓自己在好萊塢更有地位，要不然風頭都被前夫小布搶走，開始要學著鞏固人派，也是她的「復仇計畫」之一。
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