莉莉柯林斯代孕產子挨轟 丈夫留言護妻

莉莉柯林斯傳出代孕產子。（路透資料照片）

好萊塢 影星莉莉柯林斯(Lily Collins)日前透過社群媒體分享透過代理孕母迎接女兒的喜悅卻招致批評，她的導演老公查利麥克道維爾(Charlie McDowell)隨即留言護妻。

麥克道維爾在兩夫妻聯合署名發文下方的評論中寫道：「感謝你們的所有和善訊息和愛，我們非常高興和感謝。關於代孕和我們生孩子歷程的不友善訊息，可以不做代孕專家，也可以不知道為何有人可能需要透過代孕產子。」

麥克道維爾接著寫道，「可以不要花這麼多的時間在世界上散播仇恨，尤其是關於一個人把這麼美麗的女嬰帶到許多人的生命當中。就這樣，她大便了，我要去換尿布。」

「今日美國報」(USA Today)報導，莉莉柯林斯主演「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)影集走紅，她2011年與查理麥克道維爾結婚，兩人都是星二代。

莉莉柯林斯的父親是英國鼓手菲爾柯林斯(Phil Collins)，母親是美國演員吉爾塔斐曼(Jill Tavelman)；麥克道維爾身兼導演與編劇身分，他是好萊塢演員瑪麗·史汀柏格 (Mary Steenburgen)和英國演員麥坎邁道爾(Malcolm McDowell)的兒子。

影星名媛透過代孕產子並非新聞，演員伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks)、奧莉花曼(Olivia Munn)和印度寶萊塢演員琵豔卡喬普拉(Priyanka Chopra)等人都曾公開支持且受惠於代孕。

儘管不是每個人都願意分享選擇代孕的過程，但不乏坦承生育引發健康問題及併發症 的對象。

奧莉花曼與丈夫去年9月迎接女兒梅君(Méi June)，奧莉花曼42歲確診罹患乳癌後，進行第三次凍卵並切除卵巢和子宮，癌症 治療也讓她失去了輸卵管。

奧莉花曼接受「時尚」(Vogue)雜誌訪問時表示，「這次經驗讓我意識到，我有多麼感恩，不僅要與癌症奮鬥，還想要有更多的孩子，因為我知道很多人沒有這種機會。」