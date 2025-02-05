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辣妻紅毯全裸風波未止 肯爺又爆賣葛萊美獎牌

編譯陳韻涵／綜合報導
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受加州野火影響，肯伊威斯特位於洛杉磯的房地產價值下跌19%。(美聯社)
受加州野火影響，肯伊威斯特位於洛杉磯的房地產價值下跌19%。(美聯社)

饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)3日回應葛萊美獎(Grammy Awards)紅毯辣妻全裸爭議，與有線電視新聞網(CNN)前記者在社群媒體上隔空互嗆。受加州野火影響，肯爺位於洛杉磯的房地產價值下跌19%，而他2005年獲得的葛萊美獎牌近期出現在線上拍賣網站，開價68萬元求售。

新聞周刊(Newsweek)報導，葛萊美獎頒獎典禮2日出現限制級畫面，「肯爺」不請自來，偕辣妻比安卡(Bianca Censori)走紅談，孰料原本穿著皮毛大衣的比安卡突然脫下大衣，薄紗衣不蔽體，遭保全請出場。

肯爺翌日回應有線電視新聞網(CNN)前主播萊蒙(Don Lemon)稱他與比安卡「被警察護送離場」的謠言寫道，「這個精神失常的人散播謠言，說我和妻子被趕出改變音樂30年的葛萊美，他們總是這樣。」

萊蒙隨即在社群媒體Instagram發布影片，澄清他沒有散播謠言，而是導正相關錯誤資訊。

萊蒙說：「我看到你的團隊中，有人要求我糾正，因為報導已經傳開。」

另外，受加州野火影響，肯爺位於比佛利山莊(Beverly Hills)的豪宅價值跌至2840萬元。

房地產資訊網站Zillow數據顯示，肯爺2024年10月以3500萬元的價格購入這棟房產，時至今年2月房價蒸發660萬元或下跌19%，只剩2840萬元，反映天災過後的加州房市波動。

這並非肯爺第一棟賠錢的房地產，他2021年以5730萬元的價格購入一棟馬里布(Malibu)豪宅，2024年以2100萬元賠售，損失3600萬元。

此外，一面宣稱有肯爺親筆簽名的2005年葛萊美獲獎最佳饒舌專輯獎牌在線上拍賣網站eBay上求售，標價68萬元。

這個拍賣商品凸顯葛萊美獎相關獎項和紀念品轉售的問題，因為頒發葛萊美獎(Grammy Awards)的美國錄音學院(The Recording Academy)不允許販售葛萊美獎盃，但獎牌和其他紀念品則屬於未詳細規範的灰色地帶。

葛萊美 加州 房地產

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