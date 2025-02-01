韓裔美籍導演安紀澈重拍李安「囍宴」 日舞影展獲迴響

安紀澈重拍「囍宴」，並在「日舞影展」上獲得熱烈迴響。（美聯社）

韓裔 美籍導演安紀澈(Andrew Ahn)8歲時，與家人共同觀賞華裔 名導李安(Ang Lee)的1993年經典電影「囍宴」(The Wedding Banquet)；如今38歲的安紀澈重拍「囍宴」，並在「日舞影展」(Sundance Film Festival)獲得熱烈迴響，北美預定4月18日上映。

華盛頓郵報報導，安紀澈1月27日在日舞影展首映會上透露，他的母親當時說，「那是白人看的亞洲人電影，我們一定要看看」。

安紀澈表示，他們一家人當初都不知道，李安的「囍宴」是關於同性戀 議題的「酷兒」(queer)電影。

「囍宴」成了安紀澈看到的第一部電影，也是一部非典型喜劇，講述旅居曼哈頓的一名同性戀男子考量家族、傳統因素後，基於互利原則，同意與一名中國女子結婚。

安紀澈表示：「對於當年8歲的同性戀、我未發育成熟的年少腦袋而言，這部電影的內容確實讓我引起共鳴。」

「囍宴」對安紀澈的影響深遠，他在30多年後，有機會創造讓他快樂的影劇作品，儘管在川普總統再次宣誓就職為總統後，多元性別認同族群(LGBTQ+)的權利面臨挑戰。

安紀澈重拍「囍宴」的契機始於華裔電影製片郭曉慶(Anita Gou)的一通電話，郭曉慶當時為台灣中影股份有限公司(Taiwanese Central Motion Picture Corporation)的製片人，這間政府經營的電影公司當初製作了李安的原版「囍宴」。

「囍宴」的重拍計畫獲得該片原版編劇詹姆斯夏慕斯(James Schamus)的認可，夏慕斯也再次回歸編劇作業，與安紀澈合寫劇本。

夏慕斯看過安紀澈2016年執導的成長劇情電影「那一夜，我在三溫暖」(Spa Night)之後，曾聘請安紀澈執導2019年喜劇電影「心靈車道」(Driveways)。

夏慕斯告訴華郵說，「安紀澈是我們的首選，也是唯一的建議人選」。

在通常傾向複雜嚴肅作品的日舞影展中，這部片帶來了愛情喜劇的輕鬆，27日晚放映後引來歡呼和起立鼓掌。演員包括楊伯文（Bowen Yang）、莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)和陳鸞 （Kelly Marie Tran）。好萊塢新聞網站Deadline影評人懷斯（Damon Wise）稱該片「善良大度」，但同志意味濃厚，不確定能否吸引主流觀眾。