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火災義演群星接力 怪奇比莉驚喜現身 女神卡卡壓軸

編譯俞仲慈／綜合報導
年輕歲月樂團演唱時，怪奇比莉(左)突然現身。（美聯社）
年輕歲月樂團演唱時，怪奇比莉(左)突然現身。（美聯社）

洛杉磯野火救援重建募款慈善義演(FireAid)30日在加州英格伍德(Inglewood)舉行，多位知名樂手登台獻藝鼓勵災民，就連好萊塢受害藝人也暫時收起悲痛，為災民加油打氣。

據美聯社報導，FireAid分別在英格爾伍德的起亞場館(Kia Forum)與直覺巨蛋(Intuit Dome)同步舉辦，現場眾星雲集。

資深藝人比利克里斯托(Billy Crystal)率先登台還穿上當時從寶馬山野火(Palisades Fire)撤離的同款衣服自爆：「我也是成千上萬傷心人其中一人。」並坦承看到住家變成廢墟讓他心痛不已：「自從15歲得知父親過世以來，我從來沒有這樣痛哭過。」

接著克里斯托分享叔叔在父親葬禮上說故事、變魔術逗得大家開懷大笑的回憶：「我知道那一刻改變我的生命，即使處於最痛苦的時刻也沒關係，朋友們，笑一笑很重要，我們會再次歡笑。」並強調：「我們要告訴全世界我們是誰、我們是洛杉磯，一座同心協力的都市，洛杉磯會壯大起來的！」

隨後當年輕歲月樂團(Green Day)演唱Last Night on Earth時，葛萊美得獎女歌手怪奇比莉(Billie Eilish)突然現身並合唱一段歌詞：「如果我因為火災失去一切，我會把我所有的愛都送給你。」結束演唱後還向觀眾送上飛吻，觀眾紛紛起身將螢光手腕拋向天空致意。

接著饒舌歌手德瑞博士(Dr. Dre)上台演唱多首經典嘻哈歌曲，全場觀眾報以熱烈掌聲，Dr. Dre也不忘向救災人員致意：「我要感謝所有救災人員以及所有冒著生命危險滅火的消防人員。」

還有紅辣椒樂團(Red Hot Chili Peppers)吉他手Flea以其獨特方式登場，穿著一件黑色泳衣倒立翻身站上舞台，讓觀眾瞬間陷入瘋狂，在演唱Californication和Give it Away等熱門歌曲後Flea向災民喊話：「洛杉磯是我們的家，我們大家都愛你。」

解散多年的超脫樂團(Nirvana)三位現存團員這次為了鼓勵災民，難得同台獻藝，充滿懷舊情緒的歌曲讓觀眾驚嘆不已；另外英國老牌歌手洛史都華(Rod Stewart)以及加拿大女歌手瓊妮密契爾(Joni Mitchell)也透過歌聲撫災民傷痛。

最後壓軸是女神卡卡(Lady Gaga)上台獻唱新歌，而且是一首由卡卡與未婚夫合作專為洛杉磯野火災民創作的歌曲。

英國老牌歌手洛史都華為災民獻唱。（路透）
英國老牌歌手洛史都華為災民獻唱。（路透）

洛杉磯 加州 葛萊美

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