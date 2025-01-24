奧斯卡入圍／演員獎項首見跨性人 卡拉加斯康角逐影后

Netflix音樂喜劇片「璀璨女人夢」西班牙演員卡拉加斯康在23日揭曉的第97屆奧斯卡金像獎入圍名單中，獲提名最佳女主角，成為奧斯卡影史第一位問鼎演員獎項的跨性人。(美聯社)

第97屆奧斯卡 金像獎入圍 名單23日揭曉， Netflix音樂喜劇片「璀璨女人夢」(Emilia Perez)西班牙演員卡拉加斯康(Karla Sofia Gascon)獲提名最佳女主角，成為奧斯卡影史第一位問鼎演員獎項的跨性人。

2024年，加斯康成為坎城影展(Cannes Film Festival)史上第一位獲得最佳女主角的跨性別 演員，與席琳娜葛梅茲(Selena Gomez)、柔伊莎達娜(Zoe Saldana)、亞德蓮娜帕茲(Adriana Paz)三名「璀璨女人夢」同片女星一起獲獎。

加斯康還以「璀璨女人夢」入圍金球獎(Golden Globe Awards)、美國演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)、英國影藝學院電影獎(British Academy Film Awards)。

有線電視新聞網(CNN)分析，跨性別權益在美國成為具有高度政治爭議的話題，加斯康入圍奧斯卡最佳女主角消息傳出，特別引起注意。

根據2024年秋季研究，多州通過反對跨性別權益立法之際，跨性別及非二元性別(nonbinary)年輕人自殺案例增加，在反對跨性別權益州法已經上路的幾州裡，跨性別與非二元性別青少年自殺率增加72%。

在加斯康之前，曾有其他跨性別者入圍奧斯卡。作曲家莫爾利(Angela Morley)1970年代兩度入圍最佳原創音樂，歌手安諾尼(Anohni)2016年入圍最佳原創歌曲，導演福特(Yancey Ford)2018年入圍最佳紀錄片。

以「鴻孕當頭」(Juno)入圍2008年奧斯卡最佳女主角的演員艾倫佩吉(Ellen Page)，2020年宣布身為跨性別者，改名艾略特佩吉(Elliot Page)。

加斯康2024年10月接受DEADLINE娛樂新聞網站訪問時說：「很明顯的，我代表少數族群，但我也代表世界上很多人，那些渴望獲得自由的人。」她說，許多演員從基層一路爬升，覺得受到排擠，「我希望為他們帶來希望」。