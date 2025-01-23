我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳京滬年會「戴墨鏡大跳APT.」 員工吶喊畫面曝

暗殺事件護駕有功 川普提名庫朗接任特勤局長

Netflix「璀璨帝國」珠寶教母 萬愛萍滑雪意外身亡

中央社／亞特蘭大22日電
由新加坡前往美國發展的珠寶設計師Lynn Ban，不時在Instagram中大秀自己的珠寶穿戴。（取材自Instagram@lynn_ban)
由新加坡前往美國發展的珠寶設計師Lynn Ban，不時在Instagram中大秀自己的珠寶穿戴。（取材自Instagram@lynn_ban)

Netflix實境秀「璀璨帝國：紐約篇」（Bling Empire: New York）節目成員、新加坡珠寶設計師萬愛萍（Lynn Ban）的家人今天宣布，她已於20日逝世，享年51歲。

萬愛萍的兒子塞巴斯汀（Sebastian）在她經認證的Instagram帳號發文表示：「我的母親周一（20日）過世了。我知道她希望能和大家分享她在發生意外和動了腦部手術後的經歷，所以我想她會感謝我發出最後一篇貼文，和支持她的人分享這個消息。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，萬愛萍去年12月底發布貼文，說她和家人前往科羅拉多州阿斯本（Aspen）旅行時，發生了一場滑雪意外。

當時她在貼文中寫道：「聖誕夜這天，我和家人到阿斯本度假，這是個陽光明媚的日子。我發生了一場可能會改變我人生的滑雪意外。我在山頂摔倒，臉部直接著地。」

「幸運的是，我一直戴著安全帽，當時情況看起來還沒那麼糟，我還能滑到山腳下。出於謹慎，我讓滑雪巡邏隊檢查我是否有腦震盪，他們評估後認為沒有大礙。」

她表示，當時她「頭有點痛，以為午餐過後就會好了」，還打算回到山坡上，但醫療人員建議她前往醫院檢查傷勢，還說這個建議「救了我一命」。

她寫道，她和丈夫傑特（Jett）搭了計程車，30分鐘內就被院方告知她有腦出血情形，需立即搭乘直升機前往創傷醫院，「我最後的記憶是被插管，醒來後發現自己剛完成緊急開顱手術，丈夫傑特就在我身邊」。

根據萬愛萍在個人網站上的自我介紹，她出生於新加坡，在紐約、倫敦和巴黎居住和工作。

她的自傳寫道，從充滿異國情調的地方到大都市，廣泛遊歷全球培養出她的獨特幽默感，也讓她對時尚、設計、冒險、運動及烹飪體驗有著獨到見解。

萬愛萍和她的珠寶作品備受造型師和編輯青睞，經常躍上「時尚雜誌」（Vogue）、「哈潑時尚」（Harper's Bazaar）和ELLE等各大時尚刊物封面。

她的網站也指出，她的作品「也獲全球最具影響力的藝人和時尚偶像穿戴，包括蕾哈娜（Rihanna）、碧昂絲（Beyonce）、卡蒂B（Cardi B）、怪奇比莉（Billie Eilish）、瑪丹娜（Madonna）、女神卡卡（Lady Gaga）、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）和巨星馬龍（Post Malone）等。

萬愛萍的兒子寫道：「我想藉這個機會和各位分享我媽媽的真實為人。她永遠都是我最好的朋友，對我來說也是最棒的母親，她關心所有人。即使在康復過程中遭遇艱難，她的臉上總是帶著笑容。她奮戰到最後，是我認識最堅強的女性。她是我求之不得、最有趣也最酷的媽媽。」

過去也曾發生名人因滑雪意外身亡憾事。英國影星連恩尼遜（Liam Neeson）的妻子、女星娜塔莎李察遜（Natasha Richardson）2009年在加拿大魁北克一處度假勝地滑雪時摔跤，緊急轉往紐約曼哈頓就醫後情況並未好轉，隨後宣告不治，死時45歲。

新加坡 碧昂絲 瑪丹娜

上一則

包緊緊現身彩排 王菲隔7年登春晚… 全網沸騰

延伸閱讀

昌興珠寶蛇年限量金幣最佳投資典藏

昌興珠寶蛇年限量金幣最佳投資典藏
美股早盤科技股領漲 Netflix訂戶突破3億人 大漲15%

美股早盤科技股領漲 Netflix訂戶突破3億人 大漲15%
Netflix上季付費會員數破3億 新增1900萬訂戶創新高

Netflix上季付費會員數破3億 新增1900萬訂戶創新高
洛杉磯野火太嚴重 梅根Netflix節目延至3月播出

洛杉磯野火太嚴重 梅根Netflix節目延至3月播出

熱門新聞

14歲的謝振南愈長愈帥。(取材自微博)

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

2025-01-20 21:31
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
黛咪摩爾驚爆和安德魯加菲爾德戀愛中。(美聯社)

62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德

2025-01-20 23:01
楊紫主演的「國色芳華」火了，招商破紀錄。(取材自微博)

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

2025-01-19 06:00

超人氣

更多 >
國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消
川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚
打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市

打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市
Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢
川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式