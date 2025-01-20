洛城野火 群星義演賑災 布魯斯威利罕見公開露面謝警消

史汀（圖）、女神卡卡、凱蒂佩芮等將在洛杉磯野火賑災慈善演唱會FireAid演出。（路透資料照片）

史汀(Sting)、怪奇比莉(Billie Eilish)、女神卡卡(Lady Gaga)、嗆辣紅椒合唱團(Red Hot Chili Peppers)等歌手將在洛杉磯 野火賑災慈善演唱會FireAid演出。

FireAid原定於在加州英格爾伍德(Inglewood)直覺巨蛋(Intuit Dome)舉行，現在改為分兩個場地演出，1月30日FireAid將在直覺巨蛋和鄰近的起亞論壇體育館(Kia Forum)登場。

演唱會透過Apple Music、Apple TV、Max、 iHeartRadio、KTLA+、Netflix/Tudum、Paramount+、Prime Video、the Amazon Music Channel on Twitch、SiriusXM、Spotify、 SoundCloud、Veeps、YouTube等平台直播。另外也會在部分AMC電影院(AMC Theatre)播放。

史汀、女神卡卡（圖）、凱蒂佩芮等將在洛杉磯野火賑災慈善演唱會FireAid演出。（路透資料照片）

FireAid募得的善款將根據安納伯格信託基金會(Annenberg Foundation)的建議分配，用於短期救濟行動和預防未來火災的長期措施，所有收益將直接捐給指定的受益人。

演出陣容還包括瓊妮蜜雪兒(Joni Mitchell)、凱蒂佩芮(Katy Perry)、利爾貝比(Lil Baby)、Pink、洛史都華(Rod Stewart)、關史蒂芬妮(Gwen Stefani)、搖滾樂團Green Day、傑森德福(Jelly Roll)、格蕾西亞柏拉罕(Gracie Abrams)、史蒂芬斯蒂爾斯(Stephen Stills)、史蒂薇尼克斯(Stevie Nicks)、泰特麥可蕾(Tate McRae)、樂團Earth、Wind & Fire。

更多演出名單將在之後公布。

除了音樂界，好萊塢也有一次難得的暖心時刻，因罹患失智 症而息影的動作明星布魯斯威利 (Bruce Willis)日前罕見公開露面，感謝洛杉磯野火的救難人員。

布魯斯威利的妻子艾瑪(Emma Heming Willis)在Instagram分享一段影片，影片中可看到布魯斯威利與洛杉磯警員握手交談。