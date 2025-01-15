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粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

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碧昂絲野火送暖 捐250萬救災 網讚最美天使

娛樂新聞組／綜合報導
碧昂絲慷慨解囊捐出250萬美元幫助救災。（路透資料照片）
碧昂絲慷慨解囊捐出250萬美元幫助救災。（路透資料照片）

美國加州洛杉磯野火延燒，造成至少25人喪生，摧毀上萬棟建築物，仍有10萬流離失所，奧斯卡主辦單位日前宣布取消入圍者午宴，並2度延後公布入圍名單至23號公布，但頒獎典禮將如期在3月2日舉行。不過音樂盛事葛萊美獎並沒有延期，依舊將按照原訂計畫在2月2日舉行頒獎活動。

碧昂絲(Beyoncé) 是本屆葛萊美獎的入圍大贏家，她一共獲得11項提名，但現在因為洛杉磯野火讓她實在開心不起來，她說：「我繼續為遭受創傷和損失的家庭祈禱康復和重建。我們非常幸運能夠擁有勇敢的急救人員，他們繼續不懈地努力保護洛杉磯社區。」她並捐出250萬美元給慈善基金會BeyGOOD，用於救災行動。

網友紛紛大讚她的善舉，認為她是最美天使、賺錢幫助需要的人。

其實，碧昂絲的家也在此次野火侵襲範圍內，不過幸好洛杉磯消防救援飛機空中滅火及時，使得火勢並沒有蔓延到她住所所在的街道。據悉，碧昂絲行善一向不落人後，她在新冠疫情期間就捐款了600萬美元給醫護人員。

安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)也對那些失去家園或受到火災影響的人深感心痛，據裘莉日前表示，「我會捐款，但目前我更專注於照顧身邊的人，並讓他們住在我家中。」

這場大火中，好萊塢資深女星黛莉絲柯莉（Dalyce Curry）不幸喪生，享壽95歲。她的遺體已經在燃燒殆盡的家中尋獲，讓不少親友悲傷萬分。她也是繼童星出身的羅里賽克斯（Rory Callum Sykes）因野火喪生後的第二位名人。

黛莉絲的曾孫女黛莉絲凱莉(Dalyce Kelley)在野火肆虐後就找不到曾祖母，她在臉書上發布尋人啟事來尋找黛莉絲，之後又曬出家中付之一炬的影片，並表示：「感謝上帝，國民警衛隊讓我上去檢查！我知道她就在這個屋頂的部分下面，現在我只能等著遺體搜尋隊的到來。我已經盡我所能了，各位。」證實黛莉絲離世消息。

好萊塢資深女星黛莉絲柯莉不幸葬身火窟。（取材自臉書）
好萊塢資深女星黛莉絲柯莉不幸葬身火窟。（取材自臉書）

洛杉磯 碧昂絲 入圍

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