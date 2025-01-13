觀影說劇╱非裔女導瞄準奧斯卡：我的電影永遠都是政治

「達荷美：祖靈回家」導演瑪蒂迪歐普，剛出道就接連以兩部長片勇奪國際大獎。（圖／佳映娛樂提供）

塞內加爾裔法國女導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop），2024年以紀錄片「達荷美：祖靈回家」（Dahomey）勇奪柏林影展金熊獎。片中紀錄了法國將百年前從非洲掠奪的文物交還母國的過程，呼應了當代去殖民化的運動思潮。

「達荷美：祖靈回家」挾著金熊獎的氣勢持續挺進，在2025年奧斯卡金像獎更同時入選最佳國際影片和最佳記錄長片前15強。導演瑪蒂迪歐普年僅42歲，剛出道就接連以兩部長片勇奪國際大獎。2019年她以首部劇情長片「大西洋」（Atlantics），成為影史首位入圍 坎城影展主競賽單元的黑人 女性導演，更一鳴驚人奪下評審團大獎，並馬上被Netflix買下版權作為進軍非洲市場的力作。

第二部長片「達荷美：祖靈回家」更上一層樓，不僅以結合魔幻與紀錄的大膽形式，挑戰去殖民化的少見題材，更勇奪柏林影展最高榮譽金熊獎。究竟是怎樣的背景養成，為這位導演培養出如此不同於流俗的獨特視角？迪歐普毫不諱言地表示：「我一直把自己視為一個為特定政治立場或目的而服務的導演。所以我的電影永遠都是政治的。」

迪奧普最早原本想要追隨父親的生涯成為歌手，玩自己的音樂。她也在電影裡演出，後來卻放棄歌手、演員，走向導演的創作之路。她說：「因為當時那些領域都似乎太被男性所掌控。而我不想讓自己局限在只能成為他們慾望的玩物。選擇成為導演，就是選擇毫不妥協地自由寫出我自己的故事。」

而她的「毫不妥協」，就是以她黑人女性的身分，選擇從非洲發聲的創作位置：「一旦談到我的藝術，對於我的語言，以及我所要挺身而出捍衛的，我毫無畏懼。當然『大西洋』的經歷改變了一切，讓我有更多創作的自由。對我來說，拍電影從來就不只是在於電影，而是在於拓展邊界。這就是政治。我選擇成為導演，正是為了掌握話語權。」

迪歐普的父親是塞內加爾知名音樂人Wasis Diop，母親Christine Brossard是法國攝影師，她從兒時就是常往來於塞內加爾和法國之間的「國際兒童」。因為父母在當年都是走在時代尖端的影音工作者，她的成長過程對她來說簡直就像「活在未來」，也因此對於當代法國的陳腐封閉更加難耐：「我有我自己的路要走，我不能坐在那裡等到法國願意接受我是誰。」而她的叔叔吉布里爾·迪歐普·芒貝蒂（Djibril Diop Mambéty），更是塞內加爾最享譽國際的導演，1973年的經典作品「Touki Bouki」中一對男女騎著牛頭機車的經典畫面，曾在2018年被Jay-Z、碧昂絲 夫婦模仿拍攝形象照而再度聲名大噪。

迪奧普說，身為一名在法國的黑人女性藝術家，她常感覺她所有的各種面貌只被理解了20%。「在『大西洋』的時候，我覺得法國人和法國媒體對於我的資料不知所措；我是法國人，又在塞內加爾拍片；既不是虛構又不是紀錄片，而是混類型。我是演員，卻又是導演。他們不知要拿我怎麼辦，因為我太混種了。你無法把我放在任何一個分類盒子裡。就連我的外表也是，看起來比較像個女演員，但卻又是導演。但即使我得了坎城評審團大獎，我在法國卻沒上過任何一個封面。」