鄰居家被野火燒光 湯姆漢克斯豪宅「奇蹟無損」

湯姆漢克斯的豪宅奇蹟沒有被大火燒毀。（路透資料照片）

美國加州洛杉磯 野火肆虐，造成至少24人死亡，上萬棟房屋損毀，不少名人都是受災戶。這場大火也吞噬高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）高端住宅區，不過影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）價值2600萬美元的豪宅竟絲毫無受損，對比在他附近的鄰居家園都被燒成灰燼，簡直就是奇蹟。

華盛頓郵報報導，湯姆漢克斯的懸崖頂豪宅似乎毫髮無傷，不過上方鄰居的房子就沒那麼幸運了。不但建築已經變黑，還在冒煙，被火燒毀。

湯姆漢克斯的34歲長子查特漢克斯在IG寫下：「我從小長大的社區正在被大火吞噬。」他還呼籲大家一起祈禱。據悉，湯姆漢克斯的豪宅是與妻子麗塔·威爾森（Rita Wilson）在2010年砸下2600萬美元買下，

73歲「星際大戰」男星馬克漢米爾(Mark Hamill)也是幸運保住家園的人，他表示自己在馬里布的住家並沒有被大火吞噬，他說：「我的心與所有沒有那麼幸運的人同在，不僅是在我的社區，而且是整個洛杉磯，我們將一起度過難關。」

安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）近日被拍到是帶著16歲兒子諾克斯（Knox）素顏到雜貨店買生活必需品。影片中，她和兒子一起將包括水瓶在內的雜貨裝入汽車。

裘莉說，「我們有家人是災民，目前住在我們家，他們需要幫助。」當被問及是否計畫為消防工作捐款時，她說：「是的，我會的，現在我正在照顧我身邊的人，之後就會幫助更多需要救助的人。」