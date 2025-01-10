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洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

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洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

編譯徐榆涵／即時報導
好萊塢影星梅爾吉勃遜透露自家也被燒成灰燼。(美聯社)
好萊塢影星梅爾吉勃遜透露自家也被燒成灰燼。(美聯社)

肆虐洛杉磯郡及周邊地區的野火災情已造成至少11人死亡，許多社區包括好萊塢明星名人的豪宅都毀於大火中，曾榮獲奧斯卡最佳導演獎的影星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）透露，他在外地錄製喬羅根（Joe Rogan）的播客節目時，自己的住所已毀於洛杉磯野火災情，並痛批加州州長紐森：「我們的稅金大概都花在他的髮膠上了。」

BBC報導，梅爾吉勃遜在前往德州奧斯汀參加「喬羅根體驗」播客節目錄製時，他感到「心神不寧」，因為他知道自己的社區正「陷入火海」，更沉痛說道：「這真的很讓人心碎，情緒上非常沉重。」

他說道，自己在馬里布的房產「完全被燒毀」，感嘆：「這令人震驚，讓人傷心。你在那裡住了很長時間，你擁有所有的東西，現在都化成灰燼。」並批評加州州長紐森的危機處理方式，更指控他聲稱「要負責管理森林，但什麼也沒做。」還諷刺道：「人民的稅金大概都花在他的髮膠上了。」

從照片中可見，梅爾吉勃遜的豪宅在被野火焚燒前的模樣，空間布置充斥大量木質元素，大面積的落地窗讓自然光線透進客廳，牆上掛著野牛頭標本，以及古銅色的吊燈，整體氛圍相當溫馨和鄉村風。

然而在經過野火摧殘後，梅爾吉勃遜不捨表示，「我從未見過房子被燒得這麼徹底，就好像有人故意這樣做，真正摧毀它的各方面」，稱除了煙囪和幾片屋頂瓦片外，什麼都不剩，而且他也不敢隨便走動，因為滿地都是釘子與磚瓦的殘骸。

身兼導演、主角和製片人的梅爾吉勃遜，1995年拍攝的「梅爾吉勃遜之英雄本色」（Braveheart）曾獲1996年的奧斯卡金像獎「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳攝影」、「最佳化妝」、「最佳音效剪輯」5項大獎。其代表作還有主演電影系列「瘋狂麥斯」（Mad Max）、「致命武器」（Lethal Weapon），執導「受難記：最後的激情」（The Passion of the Christ）等作品。

推文連結 https://twitter.com/politvidchannel/status/1877733339504742468

推文連結 https://twitter.com/politvidchannel/status/1877733795476201882

加州 紐森 奧斯卡

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