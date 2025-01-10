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波蘭導演人工智慧拍片 展現普亭真實與虛構情節

中央社華沙10日專電
波蘭導演維加新作《普亭》。(IMDb)
波蘭導演維加新作《普亭》。(IMDb)

波蘭導演維加的最新作品《普亭》1月10日首映，這部影片以人工智慧技術重現俄羅斯總統普亭的形象，結合真實事件與虛構情節，演出普亭權力之路及其內心恐懼。影片引發人工智慧應用關注，也挑戰觀眾對普亭的既定印象。

根據波蘭選舉日報（Gazeta Wyborcza）報導，《普亭》（Putin）是維加的第一部英語電影，耗資1500萬美元，將在全球64個國家上映。影片結合了波蘭演員索巴拉（Sławomir Sobala）的表演和人工智慧技術，真實再現普亭的面孔和肢體語言。

索巴拉花費兩年時間模仿普亭的舉止，而人工智慧則在螢幕上將普亭的面容與其表演融合，呈現出令人震撼的效果。

影片以普亭的童年、政治生涯及俄羅斯全面入侵烏克蘭的過程為背景，描繪了他作為一個無情、渴望權力的領導人。然而，導演維加（Patryk Vega）表示，他的目的是揭示普亭內心的軟弱和恐懼。在電影預告片中，普亭甚至被描繪成穿著尿布坐在地板上的形象，維加解釋：「每個人都害怕普亭，但在我的電影中，他是一個害怕死亡的人。我想讓觀眾看到，這隻老虎同樣害怕。」

影片對人工智慧的運用是創新之舉，但同時也引發了爭議。一些評論家讚揚其技術突破，另一些人則批評影片過於依賴誇張的比喻，並質疑其道德意涵。維加對此回應表示，普亭是一個被指控犯有戰爭罪的人，這樣的社會道德讓我有理由製作這部電影。

導演還透露，影片在製作過程中吸引了俄羅斯情報人員的注意。據稱，這些情報人員假冒美國買家，試圖以20萬美元購買劇本，但被維加轉交給波蘭情報機構後，即停止聯絡。

《普亭》以其獨特的視角和技術手段重新定義了政治傳記電影的可能性。無論是對普亭個人形象的剖析，還是人工智慧技術的創新運用，都使這部影片成為影壇討論的焦點。

維加希望透過這部作品，讓觀眾看見權力背後的脆弱，並進一步反思當代政治領袖的真實面貌。

普亭 人工智慧

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