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家庭電影稱霸周末票房 「音速小子」打敗「獅子王」

編譯徐薏茹／綜合報導
「音速小子3」小幅領先，稱霸本周。（取材自IMDb）
「音速小子3」小幅領先，稱霸本周。（取材自IMDb）

兩大家庭電影稱霸周末假期票房，派拉蒙影業「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3)小幅領先，打敗迪士尼「獅子王：木法沙」(Mufasa)，登上周末北美票房冠軍。

「音速小子3」周末三日的北美票房為3800萬元，「獅子王：木法沙」為3710萬元，但若以五日的聖誕節假期票房計算，「木法沙」則略勝一籌，賺進6380萬元。

此外，上映第五周及第六周的「海洋奇緣2」(Moana 2)、「魔法壞女巫」(Wicked)持續熱映，票房排名第四、第五。

「吸血鬼：諾斯費拉圖」(Nosferatu)上映首周獲得不錯成績，周末票房賺進2120萬元，排名第三，電影由羅柏艾格斯(Robert Eggers)自編自導，尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)和莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)主演；其他新片包括「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的傳記電影「巴布狄倫：搖滾詩人」(A Complete Unknown)，妮可基嫚(Nicole Kidman)主演的情色驚悚片「乖女孩」(Babygirl)，以及拳擊手克勞瑞莎希爾茲(Claressa Shields)傳記片「內心之火」(The Fire Inside)。

「吸血鬼：諾斯費拉圖」上映首五天的票房為4030萬元，若不考慮通膨，該片創下同類型電影的最佳聖誕節首映成績，票房為1160萬元，勝過1998年「老師不是人」(The Faculty)的440萬元。

聖誕節本來就是電影業的大日子，今年的聖誕節票房達6100萬元，26日也接近這一成績，票房為5000萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「由於假期的安排，每天的票房都像是周六。」

Comscore預計，今年國內總票房將賺進約87億5000萬元，比前一年下滑約3.3%，去年賺進90億元，疫情前的正常水準是110億。

「吸血鬼：諾斯費拉圖」上映首周獲得不錯成績。（取材自IMDb）
「吸血鬼：諾斯費拉圖」上映首周獲得不錯成績。（取材自IMDb）
「獅子王：木法沙」周末三日的北美票房為3800萬元，成績不俗。（取材自IMDb）
「獅子王：木法沙」周末三日的北美票房為3800萬元，成績不俗。（取材自IMDb）

聖誕節 迪士尼 疫情

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