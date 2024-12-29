我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

膽小勿點「鬼診所」實習飄臭味 附身又上吊暗黑揭秘

記者陳穎／即時報導
「鬼診所」是印尼恐怖醫院「倫巴庸」。圖／車庫娛樂提供
「鬼診所」是印尼恐怖醫院「倫巴庸」。圖／車庫娛樂提供

有名的鬼醫院世界上不少，南韓有「昆池岩」、台灣有「杏林醫院」、印尼有「倫巴庸」，驚嚇印尼百萬人次恐怖懼獻，改編自推特瘋傳真實事件的「鬼診所」（Lembayung）由「血繼」亞薩明賈塞姆主演，故事描述兩位護理學院學生，琵卡和雅羅（亞薩明賈塞姆 飾）來到一間日惹郊區的牙科診所實習，有天一名神祕的長髮女子在深夜造訪，使她們被迫面對過往一樁上吊事件，過程中琵卡似乎遭到附身，診所的黑暗祕密也將隨之揭開。

「鬼診所」改編自社群媒體Twitter（現稱X）上的帳號@saturnrushx所分享，有關自身恐怖經歷的貼文。該系列貼文於2022年爆紅，經過無數按讚及轉發，最終引起了導演拜恩王的注意。琵卡透露在她和朋友實習的診所有天來了一名女子，蓬頭垢面、舉止怪異，張大嘴巴口水流淌，而且不發一語。她們前去詢問前檯，回來後女子竟然消失了，此後琵卡和朋友常常聞到宛如糖尿病傷口的臭味，甚至蔓延到整個房間，還在牆壁、地板和床墊等多處發現黏液。

琵卡和朋友不堪其擾，最終朋友崩潰、無法呼吸被送往了急診室。這個事件在網路上得到廣泛回響，毛骨悚然的情節瞬間爆紅。在經過電影改編後，更是在印尼廣為流傳，引起許多網民肉搜診所原址，對此導演表示：「有太多人對他們的故事感到好奇，但這是一般老百姓所經歷的真實故事，醫院的原始位置必須保密。」這樣的情節也不經令人想起，全球知名的恐怖醫院，包含台灣的「杏林醫院」和韓國的「昆池岩精神病院」。

被譽為新生代「印尼尖叫女王」的亞薩明賈塞姆（Yasamin Jasem）年僅20歲已出演超過十部恐怖片，亞薩明表示「鬼診所」裡的雅羅是她扮演過最困難的角色：「雅羅的性格比較陰沉，我懷疑自己是否做好了扮演她的心理準備。而且這是一部純恐怖片，有很多恐怖場景，也許是我見過最多的。」電影中雅羅不只遭遇言語和肢體上的性騷擾，更碰上詭譎靈異事件，最後甚至被鬼魂附身、性情大變，這使得亞薩明最初很猶豫是否接演：「（導演）拜恩哥希望能拍出這些場景，但我會害怕。」直言本片跳脫她的舒適圈，非常具有挑戰性。

「鬼診所」改編自社群媒體網友的親身經歷。圖／車庫娛樂提供
「鬼診所」改編自社群媒體網友的親身經歷。圖／車庫娛樂提供

印尼 性騷擾 社群媒體

上一則

日本大導嘉義拍片1個月 親讚「台灣這2點」日本輸了

延伸閱讀

日本大導嘉義拍片1個月 親讚「台灣這2點」日本輸了

日本大導嘉義拍片1個月 親讚「台灣這2點」日本輸了
印尼婦海邊洗腳遭鱷魚狠咬 村民拿死雞換回遺體

印尼婦海邊洗腳遭鱷魚狠咬 村民拿死雞換回遺體
關押近20年 法國請求印尼遣返法籍死囚

關押近20年 法國請求印尼遣返法籍死囚
南亞大海嘯20周年 亞洲各地悼念22萬罹難者

南亞大海嘯20周年 亞洲各地悼念22萬罹難者

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
「射鵰英雄傳：俠之大者」高手版預告釋出，肖戰版郭靖造型被讚有型。（取材自微博）

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

2024-12-23 07:30
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35
孟子義、李昀銳在劇中組成「昭昭墨墨」CP。(取材自微博)

孟子義媽媽客串「九重紫」 網笑：原來李昀銳早見過家長了…

2024-12-26 20:32

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有