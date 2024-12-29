膽小勿點「鬼診所」實習飄臭味 附身又上吊暗黑揭秘

「鬼診所」是印尼恐怖醫院「倫巴庸」。圖／車庫娛樂提供

有名的鬼醫院世界上不少，南韓有「昆池岩」、台灣有「杏林醫院」、印尼 有「倫巴庸」，驚嚇印尼百萬人次恐怖懼獻，改編自推特瘋傳真實事件的「鬼診所」（Lembayung）由「血繼」亞薩明賈塞姆主演，故事描述兩位護理學院學生，琵卡和雅羅（亞薩明賈塞姆 飾）來到一間日惹郊區的牙科診所實習，有天一名神祕的長髮女子在深夜造訪，使她們被迫面對過往一樁上吊事件，過程中琵卡似乎遭到附身，診所的黑暗祕密也將隨之揭開。

「鬼診所」改編自社群媒體 Twitter（現稱X）上的帳號@saturnrushx所分享，有關自身恐怖經歷的貼文。該系列貼文於2022年爆紅，經過無數按讚及轉發，最終引起了導演拜恩王的注意。琵卡透露在她和朋友實習的診所有天來了一名女子，蓬頭垢面、舉止怪異，張大嘴巴口水流淌，而且不發一語。她們前去詢問前檯，回來後女子竟然消失了，此後琵卡和朋友常常聞到宛如糖尿病傷口的臭味，甚至蔓延到整個房間，還在牆壁、地板和床墊等多處發現黏液。

琵卡和朋友不堪其擾，最終朋友崩潰、無法呼吸被送往了急診室。這個事件在網路上得到廣泛回響，毛骨悚然的情節瞬間爆紅。在經過電影改編後，更是在印尼廣為流傳，引起許多網民肉搜診所原址，對此導演表示：「有太多人對他們的故事感到好奇，但這是一般老百姓所經歷的真實故事，醫院的原始位置必須保密。」這樣的情節也不經令人想起，全球知名的恐怖醫院，包含台灣的「杏林醫院」和韓國的「昆池岩精神病院」。