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湯姆克魯斯再爆新戀情 晚餐吃3小時 手伸進她外套...

記者陳穎╱綜合報導
湯姆克魯斯再度墜愛河，傳兩人浪漫晚餐足足吃了三小時。(美聯社)
湯姆克魯斯再度墜愛河，傳兩人浪漫晚餐足足吃了三小時。(美聯社)

62歲好萊塢巨星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)被爆和美女經紀人瑪哈（Maha Dakhil）戀愛ing！他們18日在倫敦一間參加度過了一個愉快的夜晚。

阿湯有過三段婚姻，最後一任是女星凱蒂荷姆斯(Katie Holmes)，兩人育有一女舒莉(Suri)，今年已18歲。阿湯哥離婚12年，一直有新戀情傳出。

最新一段是今年9月和瑪哈一起坐直升機開始傳出緋聞，而18日則是和她在英國共進浪漫晚餐，這一次吃飯就足足吃了三個半小時，顯然還意猶未盡，離開餐廳時，阿湯先走出來，接著穿著雪白外套的瑪哈現身，一個轉身，阿湯把手伸進她外套的口袋，兩人關係超親密。

阿湯去年12月曾爆交了小女友，女方是小他25歲的俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃（Elsina Khayrova），她是俄羅斯知名國會議員的女兒，他包下自己在倫敦最喜歡的餐廳，與她共進浪漫晚餐。

不過這段戀情才兩個月就玩完，據知情者透露，兩人是和平分手，阿湯希望和她還能做朋友，原來兩人住在倫敦同一棟豪宅不同單位，他怕分手後在電梯間遇到會尷尬。

湯姆克魯斯是全世界最出名的虛構「捍衛戰士Top Gun」，現在則成為一位真正獲勳的海軍英雄。美聯社報導，美國海軍17日將最高平民榮譽頒發給湯姆克魯斯，以表彰他「捍衛戰士」等電影「為海軍和陸戰隊做出卓越貢獻」。

湯姆克魯斯 俄羅斯 緋聞

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