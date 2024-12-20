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洩「黑豹3」天機 丹佐華盛頓致歉

編譯陳韻涵╱綜合報導
美國演員丹佐華盛頓(右)和妻子11月18日在洛杉磯出席「神鬼戰士II」首映，意外洩漏他將在「黑豹3」中飾演一角。(美聯社)
美國演員丹佐華盛頓(右)和妻子11月18日在洛杉磯出席「神鬼戰士II」首映，意外洩漏他將在「黑豹3」中飾演一角。(美聯社)

奧斯卡影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)近日宣傳新片「神鬼戰士II」(Gladiator II)時，意外洩漏他將在「黑豹3(Black Panther 3)電影中飾演一角，雖然滿足影迷的期待卻得罪片商和導演，讓他不得不親自向導演致歉。

丹佐華盛頓11月接受澳洲「今日」(Today)節目採訪時，談論他的演藝職涯和新計畫，透露「只有興趣與最優秀的人合作」。他說：「我不知道還會再拍幾部電影，可能不多了。我希望做一些我從未做過的事。」

此外，丹佐華盛頓還說，他將在百老匯(Broadway)演出英國文豪莎士比亞(Shakespeare)的著名悲劇「奧賽羅」(Othello)，並透露之後會飾演「漢尼拔」(Hannibal)。

漢尼拔是漫威(Marvel)非裔英雄電影「黑豹」的角色之一，但漫威尚未宣布該電影第三集的籌備內容。

他說：「我22歲時演過奧賽羅，現在70歲的我要再演一次。之後，我會飾演漢尼拔。再來，我和(導演)史蒂夫麥昆(Steve McQueen)也在討論一部電影。之後，萊恩·庫格勒(Ryan Coogler)的下一部黑豹劇本，會安排一個角色給我。」

丹佐華盛頓最近在娛樂雜誌「綜藝」(Variety)播客節目「Awards Circuit Podcast」中，稱庫格勒為「天才」(genius)。

丹佐華盛頓說：「我打電話給他(庫格勒)，為談論(黑豹3)這部電影道歉。他依舊是萊恩，謙虛且充滿想法。無論他寫什麼，我都會讀。」

另外，丹佐華盛頓也在播客中談論他的健康，分享他戒酒消息成為頭條新聞一事。

他說：「我參加了一個為期兩年的計畫，讓自己更健康。在奧斯卡頒獎典禮上，我看著自己，想著『我必須改變』。我和教練羅梅洛(Doug Romero)一起努力，這是我送給自己的生日禮物。」

丹佐華盛頓12月28日即將迎接70大壽。

奧斯卡 漫威 澳洲

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