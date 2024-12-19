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控泰瑞藍茲在獄中仍騷擾 饒舌歌手梅根尤物申請限制令

編譯陳韻涵／綜合報導
饒舌歌手梅根尤物(右)訴請洛杉磯高等法院對加拿大歌手泰瑞藍茲(左)發出限制令。（美聯社）
饒舌歌手梅根尤物(右)訴請洛杉磯高等法院對加拿大歌手泰瑞藍茲(左)發出限制令。（美聯社）

饒舌歌手梅根尤物(Megan Thee Stallion)訴請洛杉磯高等法院對加拿大歌手泰瑞藍茲(Tory Lanez)發出限制令，稱身陷囹圄的藍茲透過代理人騷擾她，而藍茲因開槍射傷她的腳而被判刑10年。

美聯社報導，梅根同時訴請法院禁止藍茲鼓勵第三方在線上騷擾她，藍茲入獄前一直這麼做。

梅根的請願書寫道：「即便是現在，他已入獄服刑，也未展現停止(騷擾我)的跡象，他仍持續對我造成傷害。」

請願書寫道，藍茲在加州特哈查比市(Tehachapi)矯治所的通話紀錄顯示，他共謀協調攻擊梅根的信譽。

法院訂明年1月9日舉行聽證會，文件指出，代替藍茲行事的部落客質疑梅根的指控，並指相關控訴不實，包括涉案槍枝和子彈碎片下落不明。

請願書表示，為防止先前的騷擾而發布的保護令已失效，指其為刑事司法體制的漏洞和缺陷。

2022年12月，藍茲被判三項重罪成立，分別是使用半自動槍枝攻擊，在車輛內持有已裝填且未註冊的槍枝，並因嚴重疏忽而開槍。

法官駁回藍茲律師團提出的重新審判動議，藍茲的律師團正提起上訴。

2023年8月，藍茲被判處10年徒刑，為長達三年的法律和文化傳說畫上句號，而這段故事見證了他的職涯和生活兩度陷入混亂。

梅根在另一起訴訟中起訴部落客伊麗莎白‧米拉格羅‧庫珀(Elizabeth Milagro Cooper)充當藍茲的「傀儡和喉舌」(puppet and mouthpiece)。

梅根指控庫柏在社群媒體和YouTube上散布謊言，並發布一段昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」影片，內容質疑「你們能證明她(梅根)被槍擊嗎？」。

庫珀在另一篇文章中，指控梅根為「職業受害者」(professional victim)。

法院先前駁回梅根訴訟的動議，稱該案件提出「可疑的法律主張」和「無關且不恰當的指控」。

此案在嘻哈界引發軒然大波並暴露眾多問題，包括非裔受害者不願與警察交談、嘻哈中的性別政治、網路毒害內容、保護非裔女性及厭女症的後果等。

29歲的梅根在槍案後，音樂職涯蒸蒸日上，她2021年獲得葛萊美(Grammy)最佳新人獎，她與流行天后碧昂絲(Beyoncé)合作的單曲「Savage」霸占單曲排行榜多時，並以嘉賓身分與卡蒂B(Cardi B)的共同演唱卡蒂B的單曲「WAP」。

梅根 非裔 加州

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