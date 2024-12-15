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蜜雪兒‧歐巴馬轉行當製作人 拍起約會實境秀

編譯陳韻涵／綜合報導
蜜雪兒‧歐巴馬轉行當節目製作人。（路透資料照片）
蜜雪兒‧歐巴馬轉行當節目製作人。（路透資料照片）

前美國第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）轉行當節目製作人，與影劇串流平台Netflix合作，參與製作新影集「銀髮要約會」（The Later Daters）。

今日美國報（USA Today）根據Netflix簡介報導，這部11月首播的紀錄片共有八集，講述六名50歲以上的單身銀髮族，在孩子和兩性專家尤里（Logan Ury）的指導下，學習現代愛情的新規則，展開尋覓真愛與重新發現自我的旅程。

蜜雪兒在社群媒體上傳的影片中說道，「我認為我們所有人都值得被愛並尋覓幸福，無論年紀。不是不到，只是時候未到。」

「銀髮要約會」第1季在喬治亞州亞特蘭大拍攝，隨著影集播映，社群媒體出現一系列「蜜雪兒對約會和兩性關係的發燒看法（Hot Takes）」影片，敘述蜜雪兒分析帕姆（Pam）和她的女兒談論帕姆的一段約會情況，帕姆的女兒鼓勵母親主動接觸心儀的男性對象，而非等待對方出手。

蜜雪兒在影片中說：「全美廚房裡有多少跨世代的對話，兒輩與孫輩試圖引導長輩約會。」

報導指出，若社群媒體使用者未討論參演人物，那麼它就不會是一檔真人約會實境秀節目。

「銀髮要約會」討論度最高其中一個片段是，格雷（Greg）談論他為何不在亞特蘭大約會。

格雷告訴尤里，「若你讓我說實話，最重要的問題是大西洋地鐵（Metro Atlantic）的交通問題。」

尤里則表示，「你離婚12年，正在尋找可共度餘生的對象，交通真的會成為你尋找愛情的障礙嗎？」

格雷爽快回答：「對我來說，會。」

並非所有網友都在討論影集中的男性，中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」使用者達莎·萊斯利（Darsha Lesley）發布影片討論帕姆的狂野、無法預測的個性。

蜜雪兒

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