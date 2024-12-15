泰勒絲人美心更美 另類慶生探望病童送驚喜

泰勒絲（右）選在35歲生日前夕探望病童。（美聯社）

流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）剛結束「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）演出，選在35歲生日前夕到堪薩斯市兒童慈善醫院（Children's Mercy Hospital）探望病童，帶給孩子和家屬驚喜和歡笑。

據美國廣播公司新聞網（ABC News）旗下的KMBC News 9報導，泰勒絲這次探訪醫院對病患和家屬來說完全是驚喜，他們只被通知將有一名特別的嘉賓。

一名病患是泰勒絲男友、NFL堪薩斯城酋長隊名將凱爾西（Travis Kelce）的球迷，小球迷送泰勒絲一份特別的禮物，是一副以3D列印製作的耳環，上面還有凱爾西和堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的名字。

KMBC報導，泰勒絲和病童聊音樂，也聊到她對美式足球的熱愛。

她開玩笑稱舊金山49人隊四分衛珀迪（Brock Purdy）在今年超級盃 時讓她一度很緊張（幸好堪薩斯城酋長隊最終贏得本屆超級盃冠軍），一名小球迷表達對凱爾西的欣賞，說：「我現在喜歡凱爾西」，泰勒絲微笑回應：「我也是。這絕對是肯定的。」

泰勒絲生日當天，兒童慈善醫院在Instagram分享一段影片，感謝泰勒絲的探訪。

貼文寫到：「我們無法甩掉（shake it off，泰勒絲歌曲）昨天@TaylorSwift探望堪薩斯城病患時充滿我們大廳的激動、笑容和歡笑。讓孩子感到特別、被照顧和處於最好的狀態是我們的目標，而泰勒絲，妳讓這成為了可能。謝謝妳，祝妳生日快樂，來自兒童慈善醫院所有粉絲的祝福！」

目前還不清楚泰勒絲是否會到堪薩斯城酋長隊對克里夫蘭布朗（Browns in Cleveland）的比賽為凱爾西加油，不過她到兒童慈善醫院的驚喜探訪無疑是堪薩斯城小粉絲本周的難忘亮點。