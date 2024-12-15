我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

泰勒絲人美心更美 另類慶生探望病童送驚喜

編譯徐薏茹／綜合報導
泰勒絲（右）選在35歲生日前夕探望病童。（美聯社）
泰勒絲（右）選在35歲生日前夕探望病童。（美聯社）

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）剛結束「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）演出，選在35歲生日前夕到堪薩斯市兒童慈善醫院（Children's Mercy Hospital）探望病童，帶給孩子和家屬驚喜和歡笑。

據美國廣播公司新聞網（ABC News）旗下的KMBC News 9報導，泰勒絲這次探訪醫院對病患和家屬來說完全是驚喜，他們只被通知將有一名特別的嘉賓。

一名病患是泰勒絲男友、NFL堪薩斯城酋長隊名將凱爾西（Travis Kelce）的球迷，小球迷送泰勒絲一份特別的禮物，是一副以3D列印製作的耳環，上面還有凱爾西和堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的名字。

KMBC報導，泰勒絲和病童聊音樂，也聊到她對美式足球的熱愛。

她開玩笑稱舊金山49人隊四分衛珀迪（Brock Purdy）在今年超級盃時讓她一度很緊張（幸好堪薩斯城酋長隊最終贏得本屆超級盃冠軍），一名小球迷表達對凱爾西的欣賞，說：「我現在喜歡凱爾西」，泰勒絲微笑回應：「我也是。這絕對是肯定的。」

泰勒絲生日當天，兒童慈善醫院在Instagram分享一段影片，感謝泰勒絲的探訪。

貼文寫到：「我們無法甩掉（shake it off，泰勒絲歌曲）昨天@TaylorSwift探望堪薩斯城病患時充滿我們大廳的激動、笑容和歡笑。讓孩子感到特別、被照顧和處於最好的狀態是我們的目標，而泰勒絲，妳讓這成為了可能。謝謝妳，祝妳生日快樂，來自兒童慈善醫院所有粉絲的祝福！」

目前還不清楚泰勒絲是否會到堪薩斯城酋長隊對克里夫蘭布朗（Browns in Cleveland）的比賽為凱爾西加油，不過她到兒童慈善醫院的驚喜探訪無疑是堪薩斯城小粉絲本周的難忘亮點。

泰勒絲 超級盃

上一則

「九重紫」李昀銳暴紅 裸身曬肌照被挖出

下一則

胡歌有望演電視版「鏢人」 網看衰：形象太書生

延伸閱讀

川普「Time風雲人物特刊」未上架先轟動 能賣贏去年泰勒絲？

川普「Time風雲人物特刊」未上架先轟動 能賣贏去年泰勒絲？
席琳娜曬鑽戒要結婚了 閨密泰勒絲將在婚禮上當「花女」

席琳娜曬鑽戒要結婚了 閨密泰勒絲將在婚禮上當「花女」
泰勒絲「時代」巡演謝幕 總進帳22億 工作人員獎金驚人

泰勒絲「時代」巡演謝幕 總進帳22億 工作人員獎金驚人
史上最賺錢巡迴演唱會 泰勒絲Eras Tour謝幕 收入估達22億美元

史上最賺錢巡迴演唱會 泰勒絲Eras Tour謝幕 收入估達22億美元

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注