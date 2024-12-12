交往1年太快了？席琳娜閃電宣布訂婚 秀巨鑽笑容止不住

席琳娜宣布訂婚，開心全寫在臉上。（取材自IG）

32歲美國小天后席琳娜（Selena Gomez）曾和小賈斯汀交往，2023年12月剛認愛知名製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco），今天閃電宣布訂婚，她在IG發文宣布被求婚！

席琳娜在社群網站 PO出左手無名指有顆超大鑽戒的照片，她露出了幸福燦笑，倒在未婚夫班尼布蘭柯的懷裡，任由對方忘情地親吻她，照片中席琳娜笑得非常開心，更嗨喊：「forever begins now.（永遠就從現在開始）」象徵自己答應對方求婚的那一刻，未來的每一天都會是永遠。網友則紛紛送上祝福，但也有人認為進展太快，怕她被愛沖昏頭。

不過事實上，席琳娜在2013年宣布患有紅斑性狼瘡，必須接受腎臟移植及長期服用藥物，也因為藥物的關係，導致席琳娜已經失去生育能力，加上她還患有抑鬱症，因此和男友的婚事一直難以出現實質性的進展，如今終於爆出喜訊，也讓粉絲非常祝福。