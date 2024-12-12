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交往1年太快了？席琳娜閃電宣布訂婚 秀巨鑽笑容止不住

記者陳穎／綜合報導
席琳娜宣布訂婚，開心全寫在臉上。（取材自IG）
席琳娜宣布訂婚，開心全寫在臉上。（取材自IG）

32歲美國小天后席琳娜（Selena Gomez）曾和小賈斯汀交往，2023年12月剛認愛知名製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco），今天閃電宣布訂婚，她在IG發文宣布被求婚！

席琳娜在社群網站PO出左手無名指有顆超大鑽戒的照片，她露出了幸福燦笑，倒在未婚夫班尼布蘭柯的懷裡，任由對方忘情地親吻她，照片中席琳娜笑得非常開心，更嗨喊：「forever begins now.（永遠就從現在開始）」象徵自己答應對方求婚的那一刻，未來的每一天都會是永遠。網友則紛紛送上祝福，但也有人認為進展太快，怕她被愛沖昏頭。

不過事實上，席琳娜在2013年宣布患有紅斑性狼瘡，必須接受腎臟移植及長期服用藥物，也因為藥物的關係，導致席琳娜已經失去生育能力，加上她還患有抑鬱症，因此和男友的婚事一直難以出現實質性的進展，如今終於爆出喜訊，也讓粉絲非常祝福。

席琳娜曾經是無數青少年崇拜的迪士尼頻道小公主，也和少女殺手小賈斯汀談過一場舉世皆知的戀愛，她和小賈斯汀都是高知名度偶像，又前後交往7年，任何舉動都被外界看在眼裡，很多粉絲希望他們有美好的結局，當他們決定分手，各方的壓力排山倒海而來，席琳娜稍早曾與海莉開心合照，以示彼此之間早無芥蒂，其實與小賈斯汀分手，曾是她人生中的最痛。

席琳娜曬出訂婚鑽戒。（取材自IG）
席琳娜曬出訂婚鑽戒。（取材自IG）

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