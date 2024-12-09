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裘莉摔斷腳趾 光腳丫受訪：找不到可穿的鞋

娛樂新聞組／綜合報導
裘莉腳趾受傷，光腳上節目。（圖／翻攝NBC）
裘莉腳趾受傷，光腳上節目。（圖／翻攝NBC）

49歲好萊塢巨星「裘莉」安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和「小布布萊德彼特（Brad Pitt）2016年申請離婚，經過長達7年的官司拉鋸戰，兩人依舊鬧得不歡而散。不過，裘莉單身後日子過得更愜意自在，和40歲嘻哈歌手阿卡拉爆熱戀。

裘莉日前現身「今夜秀」（The Tonight Show）擔任嘉賓，一襲緊身黑色洋裝襯托出她的好身材，但她卻光著腳丫走進來，嚇到主持人吉米。她笑說：「我昨天摔斷了腳趾，我試著找一雙舒適的鞋子，但我找不到，所以就只好光腳來了。」

吉米則馬上表示「沒關係，妳不需要穿鞋，在這裡就是要保持舒適、愉快，感謝妳來這」。

女神率性到極點。網友直言：「實在太美」、「就算腳趾都美出新高度」、「無論穿鞋還是不穿鞋，她都很優雅、美麗」。

裘莉睽違10年登上談話節目，坦言既緊張又興奮，笑說：「感覺像第一次上節目一樣，真的很不安。」雖然腳傷讓她行動稍有不便，但裘莉依然以輕鬆幽默的方式面對，展現一貫的優雅風采。節目上，她還透露了一段不為人知的過去，原來她出道前，曾考慮加入殯儀業，甚至有意成為殯儀館總監，她表示自己不恐懼死亡，反而認為這是一份值得探索的職業。

她受訪時被問到，有謠言說，她在成為演員之前，曾在學習如何當一名禮儀師，她也坦言，確實曾經認真想過，如果沒辦法在演技這方面成功，還可以當禮儀師。

她解釋，「祖父過世時，我認為不應該是這樣做的，應該是場慶祝儀式，也許應該要以不同的方式，來處理死亡，因為我不害怕死亡，我對死亡感到舒適，所以我想『這對我應該是個不錯的職涯道路』，我可以把這件事做的很好」。

裘莉 小布 布萊德彼特

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