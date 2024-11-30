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曼森性虐案 控前未婚妻誣告突撤告「結束這一篇章」

編譯徐薏茹／綜合報導
搖滾歌手瑪麗蓮曼森撤銷對前未婚妻伊雯瑞秋伍德的訴訟。(美聯社)
搖滾歌手瑪麗蓮曼森撤銷對前未婚妻伊雯瑞秋伍德的訴訟。(美聯社)

搖滾歌手瑪麗蓮曼森(Marilyn Manson)同意撤銷對前未婚妻伊雯瑞秋伍德(Evan Rachel Wood)的訴訟，並且替伍德支付律師費用，雙方的律師日前公布這一消息。

18個月前洛杉磯郡(Los Angeles County)法官拒絕受理曼森(本名布萊恩·華納Brian Warner)2022年提出的大部分訴訟，訴訟稱伍德捏造對曼森的指控，即他在兩人交往期間對伍德性虐待及身體虐待，並稱伍德鼓勵其他女性捏造她們自己的指控。

曼森的律師金恩(Howard King)於聲明中表示：「在經過四年的奮戰並且能夠說出真相後，布萊恩很高興能撤銷仍在等待判決的訴訟和上訴，以結束人生的這一篇章。」

曼森原本一直在上訴，但他的律師在今年春季聯繫伍德的律師尋求和解；伍德的律師26日表示已經拒絕對條件保密的要求。

伍德的律師抗普(Michael J. Kump)在聲明中稱，曼森對伍德提起訴訟是一次宣傳噱頭，試圖削弱許多指控人的可信度，並且拯救他低迷的職涯，「但他試圖讓伍德女士沉默並恫嚇她的企圖失敗了。」

曼森同意為伍德支付近32萬7000元的律師費用。

多名女性對曼森的指控導致近四年的刑事調查，仍未結案，即將卸任的洛杉磯郡地區檢察官加斯康(George Gascón)10月表示，其辦公室的性犯罪部門剛發現新的證據，會在情況更明確時判決是否提出指控。

涉入曼森案件的女性未公開身分，但曾演出「權力遊戲」(Game of Thrones)的英國女星艾斯米比安科(Esme Bianco)表示她也是受害人之一，並批評加斯康的調查時間太長，比安科去年已經與曼森和解。

曼森則否認曾進行任何未經同意的性行為。

2017年隨著#MeToo運動興起，伍德公開稱她曾被強暴和被虐待，並在2018年向一國會委員會作證，但沒有提及任何人的名字。

之後在2020年的一篇Instagram貼文中，伍德表示曼森「多年來極可怕地虐待我」，這對前情侶於2007年公開戀情，並在2010年短暫訂婚後分手。

搖滾歌手瑪麗蓮曼森撤銷對前未婚妻伊雯瑞秋伍德的訴訟。(美聯社資料照片)
搖滾歌手瑪麗蓮曼森撤銷對前未婚妻伊雯瑞秋伍德的訴訟。(美聯社資料照片)

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