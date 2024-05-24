相隔30年回歸 艾迪墨菲「比佛利山超級警探」再辦案

艾迪墨菲在「比佛利山超級警探：艾索·福里」回歸經典角色艾索福里。(Netflix提供)

喜劇天王艾迪墨菲帶著最經典角色之一「艾索福里」回歸Netflix 電影「比佛利山 超級警探：艾索·福里」，今（24）日公開正式預告和主視覺海報，掀起不少資深影迷回憶殺，也帶領觀眾一同重回比佛利山。

「比佛利山超級警探」於1984年推出後大受歡迎，更於1987、1994分別推出「轟天雷」、「霹靂炮」兩部續集。當Netflix宣布將拍攝第4部「比佛利山超級警探」時，已經激起許多觀眾的童年回憶，尤其距離系列電影的首部作品問世已經有40年，距離上次艾索福里登場也已經有30年。

最新曝光的正式預告中，艾迪墨菲飾演的艾索福里回到比佛利山，以他一貫瀟灑直率的辦案風格，在迷人又愜意的西岸街道上再度掀起波瀾。艾索福里更跳上各式各樣的交通工具，包括掃雪機、貨車甚至是直升機，在路上和罪犯上演驚險刺激的追逐戰，一如以往展現他把前方的障礙物全部撞飛的風格。

隨著大家耳熟能詳的經典配樂響起，艾迪墨菲在預告中帶著自信和熱情，宣告艾索福里光榮回歸！該片描述艾索福里的女兒（泰勒佩奇飾）遭遇生死關頭，父女倆於是聯手新夥伴（喬瑟夫高登李維飾）和老搭檔比利 羅斯伍德（賈基雷荷飾）、約翰塔格特（約翰艾希頓飾）加緊調查，要偵破一樁驚天動地的大陰謀。「比佛利山超級警探：艾索·福里」7月3日於Netflix正式上線。