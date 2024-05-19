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艾瑪史東坎城紅毯秀深Ｖ 辣不過「慾望師奶」

記者蘇詠智／綜合報導
艾瑪史東在新片坎城影展首映典禮上又穿了「深Ｖ」設計性感禮服。（歐新社）
艾瑪史東在新片坎城影展首映典禮上又穿了「深Ｖ」設計性感禮服。（歐新社）

女星不好當，尤其在紅毯上既得設法讓觀眾留下深刻印象，又要提防被他人搶了丰采。通常「露」是最容易引起注意的一招，可是身材永遠有人比妳更好，還得鼓起勇氣大方解放。今年才第二度登上奧斯卡影后寶座的艾瑪史東（Emma Stone），就遇到了這種窘境。

艾瑪史東以往在奧斯卡相關典禮上就曾選擇穿著「深Ｖ」露乳溝的性感服裝出席，但被認為上圍不夠豐滿，造成效果不明顯而有些可惜。她為了新作「憐憫的種類」（Kinds of Kindness）走上坎城影展紅毯，又再度以這種設計的禮服登場，結果首映禮還邀了「慾望師奶」（Desperate Housewife）伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）、黛咪摩兒（Demi Moore）等參加，伊娃也是穿了「深Ｖ露溝」的禮服，但她上圍火辣、凹凸有致，視覺效果更勝艾瑪史東。

「憐憫的種類」是艾瑪史東和將她再度送上奧斯卡影后寶座的導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）再度合作，入選坎城影展正式競賽，她也有機會競逐坎城影后。艾瑪顯然已經將和他人爭奇鬥豔這些都拋開，只想挑選讓自己穿了開心、滿意的服裝，她的影后氣勢也足以讓她在坎城紅地毯上成為被關注的焦點。

有趣的是，片中主要演員喬歐文（Joe Alwyn），不但是和她與尤格藍西莫合作過「真寵」（The Favourite）的老夥伴，也是她好友泰勒絲（Taylor Swift）前男友。泰勒絲有些密友在兩人宣告分手後，火速切割喬歐文，不過艾瑪史東還是稱讚喬歐文是「可能遇見過最好的人之一」，畢竟兩人還是同事，也還有片子要宣傳，不宜為了朋友馬上說翻臉就翻臉。

「慾望師奶」伊娃隆格莉亞雖然僅是來賓，卻大秀傲人上圍，很搶眼。（歐新社）
「慾望師奶」伊娃隆格莉亞雖然僅是來賓，卻大秀傲人上圍，很搶眼。（歐新社）

「憐憫的種類」片長超過160分鐘，故事分成三段，艾瑪史東和傑西普萊蒙（Jesse Plemons）在每一段扮演關係不同的男女，有時是美國上層階級人士，有時飾演社會低層的小人物，卻都會面臨光怪陸離的處境，換妻、雜交等情節都出現，保持尤格藍西莫一貫「語不驚人死不休」的風格。

有趣的是，傑西普萊蒙的另一半克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst），不僅是昔日坎城影后，更是首代「蜘蛛人」（Spider-Man）系列女主角，身為第二代「蜘蛛人」女主角的艾瑪史東卻沒能和「學姐」同台，因為克絲汀是專程來陪傑西走紅毯。

克絲汀鄧斯特(右)陪傑西普萊蒙走紅毯。（歐新社）
克絲汀鄧斯特(右)陪傑西普萊蒙走紅毯。（歐新社）

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